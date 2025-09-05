Trasporto scolastico, a Cattolica apre punto vendita per gli abbonamenti

Si trova a palazzo Mancini: gli orari

Da ieri (giovedì 4 settembre) è aperto a Cattolica un punto vendita per gli abbonamenti scolastici Adriabus per l’anno scolastico 2025/2026. Lo sportello si trova a Palazzo Mancini (piano terra) e segue i seguenti orari di apertura (fino a sabato 13 settembre): Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 9:00 – 16:30; Martedì - Giovedì 11:00 – 16:30. “Un servizio molto utile per le famiglie e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – commenta il vice sindaco Vaccarini -. Gli interessati non avranno bisogno di spostarsi per acquistare l’abbonamento con risparmio di tempo e soldi. Lo sportello è in piena operatività e si sono già presentati tantissimi cittadini e studenti”.