Contro fuga dei cervelli Trattenere i giovani talenti: il progetto di Rimini si estende alla Valmarecchia

Il progetto Rimini4Talent cerca fondi per estendersi nel territorio provinciale

Il Comune di Rimini rafforza il programma dedicato all'attrazione e alla permanenza di studenti, giovani professionisti e lavoratori qualificati sul territorio. La Giunta comunale ha infatti approvato due atti che consolidano il percorso avviato con il progetto Rimini4Talent: da una parte l'apertura dello Sportello Talenti all'interno del Campus universitario di Rimini, dall'altra la candidatura a un nuovo bando regionale che punta a estendere le iniziative anche alla Valmarecchia. L'iniziativa si inserisce nel percorso già avviato grazie al finanziamento regionale ottenuto dal Comune per sviluppare servizi dedicati all'accoglienza, all'orientamento e al supporto di studenti, giovani professionisti e lavoratori specializzati che scelgono Rimini per studiare, lavorare o costruire il proprio percorso personale e professionale. Lo Sportello Talenti avrà una sede operativa presso il Campus di Rimini dell'Università di Bologna. Sarà un punto di riferimento rivolto agli studenti universitari, ai neolaureati e ai professionisti che intendono conoscere meglio le opportunità offerte dal territorio in termini di lavoro, formazione, innovazione e qualità della vita. La scelta del Campus nasce dalla volontà di avvicinare il servizio ai giovani che già vivono e studiano in città, rafforzando il collegamento tra università, imprese e sistema territoriale. Parallelamente, il Comune ha deciso di partecipare al nuovo avviso promosso dalla Regione Emilia-Romagna dedicato all'attrazione e alla permanenza dei talenti. La candidatura sarà presentata con il progetto "Rimini 4 Talent - Territori e Talenti della Valmarecchia", pensato per sviluppare azioni rivolte non solo al capoluogo ma anche all'intero comprensorio della vallata, valorizzandone le opportunità professionali, imprenditoriali e sociali. "Per una città universitaria come Rimini la sfida non è solo attrarre giovani da fuori, ma creare le condizioni perché possano scegliere di costruire qui il proprio percorso di vita e di lavoro", sottolinea la vicesindaca Chiara Bellini. "Lo Sportello Talenti e il nuovo progetto dedicato alla Valmarecchia vanno proprio in questa direzione: mettere in contatto persone, competenze e opportunità, rafforzando il legame tra università, imprese e territorio. Investire sui talenti significa investire sul futuro delle nostre comunità, sia in città sia nelle aree dell'entroterra" .