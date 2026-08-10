Tre Martiri, Rimini non dimentica: tre giorni di iniziative per ricordare il sacrificio del 1944

Da venerdì 14 a domenica 16 agosto visite guidate, cerimonie, la nuova targa dedicata a Mario Capelli e uno spettacolo teatrale alla Corte degli Agostiniani

Prendono il via venerdì 14 agosto gli eventi organizzati per le celebrazioni dell'82° anniversario del sacrificio dei Tre Martiri, il programma di iniziative con cui il Comune di Rimini ricorda Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, uccisi dai nazifascisti il 16 agosto 1944. Tre giornate, che intrecciano la commemorazione istituzionale con la valorizzazione dei luoghi della memoria partigiana, la cultura e lo spettacolo, in una città che porta il titolo di Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Il programma si apre venerdì 14 agosto in via Gervasoni 1, davanti all'abitazione di Mario Capelli, dove alle 18 è previsto lo scoprimento di una targa dedicata al partigiano, realizzata dalla Società de Borg. Alle 18.30, subito dopo la cerimonia, partirà da quello stesso luogo la prima delle visite guidate curate dai Musei Comunali, un percorso che attraversa i luoghi della memoria partigiana cittadina con particolare attenzione agli spazi legati al supplizio dei Tre Martiri. Le visite continueranno nei giorni successivi con partenze dall'Arco d'Augusto alle 21 il 14 e il 15 agosto, e alle 19 il 16 agosto. La partecipazione è gratuita ma richiede la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Ticketlandia, all'indirizzo https://www.ticketlandia.com/m/event/tre-martiri-visite .

Il cuore delle celebrazioni è fissato per domenica 16 agosto, giorno dell'anniversario. Alle 10, con partenza da via Tiberio, si terrà la cerimonia commemorativa della Civica Amministrazione, che prevede la deposizione di corone di alloro in via Ducale e in piazza Tre Martiri, il luogo indicato come teatro del martirio. Ad accompagnare il momento istituzionale sarà la Banda Città di Rimini, mentre la scelta di onorare due luoghi distinti della città conferma il legame tra la storia della Resistenza e gli spazi vissuti quotidianamente dalla comunità riminese.

La giornata di domenica prosegue in serata alla Corte degli Agostiniani, in via Cairoli 42, dove alle 20.30 si terrà l'assegnazione della tredicesima edizione del Premio Vincenzo Mascia. Alle 21 seguirà lo spettacolo "Fabbrico, storia di un paese antifascista", scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi, organizzato dalla sezione riminese dell'ANPI in collaborazione con Le Città Visibili aps, a ingresso libero. Un momento culturale che chiude il programma affiancando alla memoria istituzionale un linguaggio teatrale dedicato ai valori dell'antifascismo.