Tre parrucchiere e un sogno lungo 25 anni: il salone di Novafeltria festeggia il traguardo

Forbici e acconciature: l’amicizia e la passione che legano Loretta, Federica ed Elena

Correva l’anno 2000 quando a Novafeltria, dopo circa dieci anni di lavoro fianco a fianco come dipendenti in uno dei saloni più rinomati del momento, Laura & Giorgio, Loretta, Federica ed Elena decisero di compiere il grande passo. Forti dell’esperienza e degli insegnamenti ricevuti, le tre professioniste scelsero di inseguire il loro sogno: aprire un’attività tutta loro.

La ricerca del locale iniziò proprio mentre si presentava un’occasione decisiva: Lilli, giunta alla meritata pensione, cedette la propria licenza permettendo alle future titolari di dare concretezza al progetto. Con il supporto del consulente Fausto e la creatività dell’architetto Pietro presero il via i lavori di ristrutturazione. Tre mesi intensi, tra cantieri, scelte di arredi e materiali, vissuti anche grazie all’aiuto dei familiari, sempre presenti.

"Sono stati mesi impegnativi, ma pieni di entusiasmo e sogni", ricordano oggi.

Il momento più atteso arrivò domenica 1° aprile 2001, giorno dell’inaugurazione di Idea3 Parrucchiere Unisex. "Vedere il salone prendere vita è stata un’emozione incredibile e una grande soddisfazione", raccontano le titolari.

Nel 2026 l’attività festeggia il suo 25° anniversario, un traguardo che Loretta, Federica ed Elena vogliono dedicare soprattutto alla clientela: "La nostra storia esiste grazie alla fiducia delle persone che ci hanno scelto in tutti questi anni". Un percorso professionale ma anche umano, condiviso giorno dopo giorno. "Da ragazze siamo diventate donne insieme, tra passione, lavoro, rispetto e amicizia". E con il sorriso aggiungono: "Continuate pure a chiamarci le ragazze del corso".

Un anniversario che non segna un arrivo, ma "solo una tappa di un lungo viaggio" che continua, con la stessa passione di sempre.