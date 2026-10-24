Campionato sammarinese Tre Penne fermato sul pari e agganciato in vetta dalla Virtus

La squadria di Muratori piega di misura la Juvenes Dogana. Poker della Cosmos, pari tra Pennarossa e San Giovanni

Termina in parità il big match della sesta giornata del Campionato Sammarinese 2026-27 tra Tre Penne e Tre Fiori. Pari senza reti tra le due corazzate, con i Biancoazzurri di Città – ancora capolista - che interrompono la loro striscia di vittorie. Parte meglio la squadra di Girolomoni che dopo soli cinque minuti va vicino a sbloccarla con la bordata di Ben Kacem – titolare al posto dell’indisponibile Prandelli – ma Andreani sfodera una clamorosa parata ad una mano. La partita resta vivace e sia Ceccaroli (23’) che Benedettini (29’) vanno a centimetri dal vantaggio. Meglio il Tre Fiori nella prima parte di gara che ci riprova con Bernardi (38’) che spedisce alto.Nella ripresa i Gialloblù insistono questa volta con Ben Kacem ma senza trovare fortuna. La partita termina così senza reti, anche per una nuova e decisiva parata di Andreani – tra i migliori questa sera – che al 88’ dice no alla gran botta da fuori di Sami. Finisce 0-0 a Montecchio, primo pareggio per il Tre Fiori che rimane a tre punti dalla vetta.

In cima assieme al Tre Penne – e in attesa della Folgore in campo domenica, distante un solo punto – c’è la Virtus che grazie a Badalassi si impone di misura sulla Juvenes Dogana. In avvio è Luca Cecchetti a rendersi pericoloso poi al 20’ Colonna respinge di piede il tentativo di Badalassi. La rete che decide il match arriva al 63’ quando Buonocunto pennella su corner per la testa dell’ex bomber del Tre Penne – al secondo centro nel torneo. Occasione poco più tardi al 71’ per il raddoppio della Virtus con Lisanti ma Bakalyar salva quasi sulla linea di porta. Alla fine, basta alla Virtus la zampata di Badalassi per avere ragione sulla Juvenes Dogana e infilare la quinta vittoria di fila.

Striscia di vittorie che prosegue anche per il Cosmos che grazie al 4-0 alla San Marino Academy sale ancora di più in classifica. Ad aprire le marcature è Cremonini che al 10’ inizia la sua grande serata: slalom di Ulloa sulla sinistra poi la mette in mezzo per il compagno gialloverde che se la sposta sul mancino e la sblocca. La squadra di Rossi insiste a 25’ e serve una grande parata di Amici sull’incornata di Guidotti che sulla ribattuta non trova clamorosamente lo specchio. Poco male per l’attaccante ex Libertas che al 44’ inizia a prendere le giuste misure alla porta. Sul cross preciso di Cremonini è bravo ad incornare la rete del 2-0. La ripresa si apre nello stesso modo: passano solo quindici secondi ed è ancora l’asse Cremonini-Guidotti a funzionare al meglio. Secondo assist di serata per Cremonini e doppietta per Guidotti. Non c’è due senza tre per la super coppia del Cosmos perché al 52’ arriva anche il poker. Altra avanzata di Cremonini (terzo assist di serata) che la mette in mezzo dove c’è il solito Guidotti ben appostato che fa tripletta e diventa il nuovo capocannoniere con sei reti. La gara è di fatto già chiusa ma successivamente prima Semprini (59’) poi Amici (75’) si esaltano con due ottime parate. Vince così il Cosmos per 4-0 – al quarto successo consecutivo – e in classifica sale al quarto posto assieme al Tre Fiori.

Pareggio divertente e con quattro reti quello tra Pennarossa e San Giovanni. Al 10’ la sfida di Acquaviva si sblocca con il buon pallone di Rushani per D’Orsi che calcia al volo e trova un gran gol per il San Giovanni. Il pareggio arriva dopo una manciata di secondi. Il tiro da fuori di Marco Evaristi va a sbattere sul palo poi il più veloce a ribattere in rete è Guida che fa 1-1. L’espulsione di Zanni al 34’ – probabilmente per qualche espressione ingiuriosa - complica le cose per il San Giovanni che poi si aggrappa al suo portiere Casadei il quale al 38’ salva tutto sul gran tiro di Abouzziane. Nonostante l’uomo in meno, il San Giovanni al 49’ si porta in vantaggio: Rushani da corner serve il secondo assist di serata questa volta a Osmani che di testa fa 2-1. Sembra fatta per Antonioli e i suoi ma in pieno recupero la rete di Mema – su assist di Guida – vale il definitivo 2-2.