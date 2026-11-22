Calcio RSM Tre Penne solo in vetta, sorridono anche Cailungo e Academy

Successi rispettivamente su Pennarossa, Murata e Libertas in rimonaty e quasi allo scadere

In un pomeriggio ricco di gol, pioggia e colpi di scena si chiude la nona giornata di Campionato Sammarinese 2026-27. Tre le partite di questa domenica tra le quali spicca il Tre Penne: i Biancoazzurri si impongono per 6-3 sul Pennarossa e a salgono soli al comando del torneo.

Definire “pazzo” il primo tempo di Domagnano è qualcosa di riduttivo. Infatti, dopo neanche due minuti il capitano biancorosso Marco Evaristi ferma Pieri lanciato a rete. Albani non ha dubbi ed espelle il centrocampista. Sulla conseguente punizione dal limite Alfano pennella il vantaggio del Tre Penne. Nonostante l’uomo in meno il Pennarossa non demorde e addirittura la ribalta. Al 10’ Cirillo serve Mema che con un gran destro rimette la sfida in parità. Dopo neanche due minuti il bomber del Pennarossa timbra nuovamente: lancio lungo di Gjonaj per il compagno che salta anche Migani e fa 2-1 con il quinto gol nel torneo.

Il Tre Penne risponde subito e sessanta secondi più tardi Pieri incorna il 2-2 sulla precisa punizione di Pastorelli. Il ritmo non si ferma e al 21’ la squadra di Città si riporta in vantaggio con la staffilata di Brian Ruiz che inchioda Cagnina. Un Pennarossa tutto cuore al 35’ segna ancora e si va sul clamoroso 3-3: Cirillo sfodera il suo secondo assist di giornata quando serve Arba che pareggia per i suoi. Le emozioni non finiscono in un primo tempo indimenticabile. Cirillo atterra Cenni in area, è rigore per il Tre Penne. Sul dischetto va Ceccaroli ma Cagnina indovina l’angolo e risponde con una grande parata.

Nella ripresa entra Peluso e il numero dieci biancoazzurro ci mette cinque minuti per servire l’assist a Pieri che vale la doppietta al bomber di Città (quinto gol, il migliore dei suoi). Il Tre Penne rimette così la freccia e al 65’ aumenta anche il gap con il Pennarossa: Scarcella libera Alfano che con un altro grande mancino fa doppietta e firma il 5 a 3. La gara è in discesa per la squadra di Bonini che al 73’ la chiude definitivamente: Scarcella la mette in mezzo per Rinaldi che non ci arriva ma sul secondo palo c’è Peluso che non sbaglia. Poi è solo tanta pioggia e gestione per il Tre Penne che con il successo si porta da solo in vetta alla classifica – a +1 su Folgore e Virtus.

Vince anche il Cailungo e ritorna al successo distante due mesi. Dopo neanche due minuti la sfida di Montecchio si sblocca subito: Bua incrocia ma Olivieri risponde, Bernardi la ricicla per Cecconi che fa 1-0. Insistono i Rossoverdi che alla mezz’ora colpiscono il palo con Bua. Il Murata risponde con la doppia occasione di Hassler ma in entrambi i casi c’è sempre un attento Filippo Tordella. Si fa vedere anche Olivieri che di piede respinge il tiro di Bua sul finale di frazione ma prima del riposo c’è spazio per un'altra grandissima parata di Filippo Tordella su Brisigotti che salva i suoi.

L’estremo difensore del Cailungo viene chiamato in causa più volte nella ripresa ma il Murata non riesce a riaprirla. Così con una giusta dose di cinismo il Cailungo aspetta e colpisce in contropiede come accade al 72’ quando Bernardi sforna il secondo assist del pomeriggio servendo a Colagiovanni il pallone del 2-0. Non c’è due senza tre per il Cailungo che nel recupero la chiude definitivamente con il gran gol di Persichilli – destro potente da dentro l’area – su assist di Costa. A Montecchio finisce così 3-0 per il Cailungo.

Sorride invece per la prima volta in stagione la San Marino Academy che batte – in rimonta e al novantesimo – la Libertas. La gara di Acquaviva si sblocca a metà del primo tempo grazie a Greco che raccoglie il passaggio di Melandri e dalla distanza infila Amici per il suo terzo gol in campionato. La Libertas vuole il colpo del k.o. e all’ora di gioco Hamidou si invola verso la porta e incrocia ma Amici fa una parata incredibile e tiene in vita i Titani. Sul conseguente corner i Granata colpiscono poi anche una traversa con la gran botta di Guglielmi da dentro l’area. Cancelli corre ai ripari e mette dentro sia Nicola Molinari che Podeschi.

Ad un solo minuto dal loro ingresso, il duo confeziona il pareggio dell’Academy: cross dalla sinistra di Molinari per la testa di Podeschi che fa 1-1. Nel finale accade di tutto. Il lancio di Hamidou per Tomassini è buono ma Amici lo anticipa sul più bello. L’azione passa velocemente da difensiva ad offensiva per l’Academy perché il rilancio di Amici diventa praticamente un assist per Podeschi che davanti a Gueye lo batte per la seconda volta in giornata. Sarà il gol decisivo per l’Academy che dunque ha la meglio la Libertas e confeziona la prima vittoria in campionato – salendo a quota sette punti in classifica.