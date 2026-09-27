Tre pioppi abbattuti in viale Adria, la Lipu: “Da quasi due anni attendiamo la ripiantumazione”

Gli alberi sono stati giudicati compromessi dopo i rilievi tecnici degli agronomi

Sono in corso le operazioni di abbattimento di tre pioppi in viale Adria a Rimini, tra via Guglielmo Marconi e la linea ferroviaria. Lo riferisce Arianna Lanci della Lipu, a seguito di segnalazione di una cittadina residente in zona. Anthea ha riferito di rilievi tecnici effettuati da agronomi che hanno rilevato difetti gravi, in più parti dell'albero, per ciascuno dei tre esemplari, disponendone l'abbattimento. Ma l'attenzione di Lanci si sposta sulla ri-piantumazione: "La stessa cittadina che ci ha fatto la segnalazione, ha sottolineato che gli alberi abbattuti in questi anni non siano mai stati ripiantati". Il Comune avrebbe riferito l'intenzione di ripristinare le alberature abbattute: "Servono però sopralluoghi, che chiariranno quanti alberi si potranno rimettere a dimora e quali risorse mettere a disposizione". Lanci esprime perplessità anche sulle tempistiche: "Sapete a quando risalgono i bollini rossi con cui sono stati marchiati quei tre pioppi, il cui abbattimento è iniziato in questi giorni? 5 dicembre 2024. Sono passati quasi due anni. Dopo quasi due anni il Comune non ha ancora programmato la ripiantumazione".

"Fermo restando che l’abbattimento della vegetazione adulta non è mai compensato dalla piantumazione di giovani alberi: dal punto di vista scientifico le due cose non si equivalgono. Per questo va riposta la massima attenzione sugli alberi anziani, sul come, quando e quanto li si pota ad esempio. Ma questa storia è particolarmente triste proprio perché quella cittadina che ha perduto i suoi cari pioppi non può neanche contare sul fatto che nella sua via arriveranno nuovi alberi. Questa sarebbe la cura del verde urbano nel nostro Comune?", chiosa Lanci.