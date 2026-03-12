Tre sollevatori per studenti diversamente abili, ma non solo: Rimini punta all'inclusione scolastica

"Rafforziamo il nostro impegno per una scuola realmente inclusiva", spiegano da palazzo Garampi

"Il Comune di Rimini rafforza il proprio impegno per una scuola realmente inclusiva, intervenendo sia sui servizi educativi più specialistici sia su quelle dotazioni materiali che, ogni giorno, permettono a bambine, bambini e studenti con disabilità di vivere pienamente gli spazi scolastici". Così l'amministrazione comunale annuncia gli ultimi due provvedimenti in materia di inclusione scolastica. In primis la rimodulazione del progetto di supporto alla comunicazione, con l'attivazione di 250 ore di interpretariato Lis, figura altamente qualificata e centrale per assicurare la piena partecipazione alle attività didattiche. Queste ore si aggiungono alle attività già previste, per un totale di 1.240 ore di supporto specialistico dedicate allo studente. Parallelamente, il Comune è intervenuto per la riparazione di tre sollevatori elettrici utilizzati dagli alunni con disabilità motoria. "Si tratta di strumenti essenziali per accedere alle aule, ai servizi igienici e agli spazi comuni: dispositivi spesso invisibili, ma decisivi per chi vive una condizione di mobilità ridotta", evidenziano da palazzo Garampi.