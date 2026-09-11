Treni, estate da record: oltre 7,3 milioni di passeggeri in Emilia-Romagna

Crescono del 2,2% i viaggiatori sui regionali. Boom dei collegamenti verso la Riviera, con 110mila passeggeri tra Milano e la costa nord e un aumento dell’8,4%

Più di 7,3 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni regionali dell'Emilia-Romagna tra luglio e agosto, con un aumento del 2,2% rispetto all'estate 2025. A crescere sono soprattutto i collegamenti diretti verso la Riviera romagnola, in particolare quelli del fine settimana tra Milano e la costa nord, che hanno registrato 110mila presenze, l'8,4% in più rispetto all'anno scorso.



Secondo i dati diffusi dalla Regione, i collegamenti del weekend tra Piemonte e Riviera hanno superato le 88mila presenze, mentre circa 20mila viaggiatori hanno utilizzato i treni tra Venezia e Cattolica. Bene anche l'Orobica Line tra Lombardia e Riviera, che ha trasportato circa 79mila passeggeri. Oltre 24mila utenti hanno invece utilizzato i servizi potenziati nei fine settimana tra Bologna, Cesenatico e Rimini e le corse aggiuntive verso le principali località balneari della costa.



"Oltre 7,3 milioni di passeggeri sui treni regionali nei soli mesi di luglio e agosto sono un dato che parla da solo: sempre più persone scelgono il trasporto pubblico anche per spostarsi nel tempo libero e durante le vacanze", dice il presidente della Regione, Michele de Pascale. "Per questo continueremo a investire sul trasporto pubblico e sulla ferrovia, che deve essere uno degli assi fondamentali della mobilità dell'Emilia-Romagna".



Fra le novità dell'estate 2026 la Regione segnala anche il nuovo collegamento internazionale Eurocity Zurigo-Rimini, realizzato da Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere e attivo fino al 5 ottobre, che collega direttamente la Svizzera a nove città emiliano-romagnole, da Piacenza a Rimini.