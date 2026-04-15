Treni sospesi nel weekend fra Ravenna e Rimini: lo stop scatta dalle 23

Dalle 23 di venerdì 17 alle 4 di lunedì 20 aprile

La circolazione ferroviaria sulla linea Ravenna-Rimini sarà sospesa dalle 23 di venerdì 17 aprile alle 4 di lunedì 20 aprile per consentire la sostituzione dell’impalcato del ponte sul canale Mesola, nel territorio di Cervia, in provincia di Ravenna.

Lo rende noto RFI, spiegando che il cantiere, che impegnerà circa 50 tra tecnici e operai, richiede la rimozione temporanea dei binari e della massicciata, oltre alla disalimentazione della linea elettrica. La sospensione riguarda il tratto tra Igea Marina e Ravenna. L’investimento complessivo è di circa 1,4 milioni di euro.

Da lunedì 20 a lunedì 27 aprile, i treni percorreranno la tratta a velocità ridotta, che sarà poi progressivamente riportata ai livelli ordinari.

Trenitalia e Trenitalia Tper prevedono cancellazioni, limitazioni e corse sostitutive con autobus per i treni regionali dalla sera di venerdì e per l’intera giornata di sabato e domenica.

Coinvolto parzialmente anche il servizio a lunga percorrenza: il Frecciargento 8852 Roma Termini-Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna nelle giornate di venerdì, sabato e domenica; il Frecciargento 8851 Ravenna-Roma Termini da Ravenna a Rimini sabato, domenica e lunedì.