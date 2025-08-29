Trenitalia assume 25 nuovi macchinisti: candidature aperte dal 1° al 18 settembre

La giornata di reclutamento si terrà il 13 ottobre a Bologna. Opportunità per giovani diplomati residenti in Emilia-Romagna e provincia di Mantova.

Trenitalia Tper apre le porte a 25 nuovi macchinisti. Dal 1° al 18 settembre sarà possibile candidarsi online per partecipare alla seconda edizione della giornata di reclutamento, in programma il 13 ottobre a Bologna, presso il palazzo della Regione.

I nuovi assunti andranno a rafforzare il team che ogni giorno garantisce oltre 900 corse regionali in Emilia-Romagna. I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 18 e i 29 anni, diploma di scuola secondaria e residenza certificata in Emilia-Romagna o nella provincia di Mantova da almeno sei mesi.

Le candidature potranno essere presentate sul sito www.lavoraconttx.com

e sulla piattaforma regionale “Lavoro per Te”. Le sedi di lavoro previste sono Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Sermide (Mantova).

Il percorso di selezione prevede una prima verifica dei requisiti e un test online. I primi 200 candidati accederanno al giorno di reclutamento, dove affronteranno una prova tecnica, un colloquio motivazionale e infine una visita medica. I 25 selezionati firmeranno un contratto di apprendistato professionalizzante.