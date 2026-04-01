Treno Monaco–Rimini di nuovo attivo dal 2 aprile: treni ogni giorno

A bordo sono disponibili diverse classi di viaggio (economica, prima e business), con spazi accessibili per persone con disabilità e posti dedicati al trasporto biciclette

Con l’arrivo delle festività di Pasqua (4-6 aprile), torna attivo da giovedì 2 aprile il collegamento ferroviario giornaliero Monaco–Rimini, operato dal treno veloce RailJet delle Deutsche Bahn e delle ÖBB. Il servizio, attivo fino al 3 ottobre, è stato anticipato di due settimane rispetto alla consueta programmazione proprio per agevolare gli spostamenti legati alle vacanze pasquali, che segnano l’avvio della stagione turistica balneare. Il collegamento unisce quotidianamente Monaco di Baviera e Innsbruck con la Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, raggiungendo Cattolica e fermando lungo il percorso a Bologna, Cesena, Rimini e Riccione.

Orari e servizio Il RailJet parte ogni giorno da Monaco di Baviera alle 9:23, arrivando a Cattolica alle 18:16 (17:37 nei fine settimana). In direzione opposta, la partenza da Cattolica è prevista alle 12:16, con arrivo a Innsbruck alle 18:32 e a Monaco alle 20:37. Il servizio resterà attivo fino all’inizio di ottobre, includendo anche il periodo delle vacanze autunnali. I convogli RailJet di nuova generazione, realizzati da Siemens, offrono 532 posti complessivi, connessione Wi-Fi gratuita e velocità fino a 230 km/h. A bordo sono disponibili diverse classi di viaggio (economica, prima e business), oltre a spazi accessibili per persone con disabilità e posti dedicati al trasporto biciclette.

Strategia turistica e sostenibilità Il ripristino anticipato del collegamento si inserisce nella strategia della Regione Emilia-Romagna per rafforzare i flussi turistici internazionali, in particolare dal mercato tedesco, che continua a rappresentare uno dei più rilevanti per il territorio. Nei mesi primaverili prenderà inoltre il via una campagna promozionale dedicata alla Riviera Romagnola, realizzata in collaborazione con le ferrovie tedesche. «La Germania è un mercato per noi prezioso – sottolinea l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni – come dimostrano i dati ISTAT dello scorso anno, con un aumento del +7,74% degli arrivi e del +5,97% delle presenze.

Il collegamento Monaco–Rimini rappresenta una soluzione concreta per un turismo sempre più sostenibile e accessibile». Oltre al trasporto ferroviario, l’offerta turistica si arricchisce di servizi integrati come navette “door to door” dagli scali ferroviari agli hotel e iniziative di mobilità sostenibile per esplorare l’entroterra romagnolo, tra borghi storici e paesaggi naturali. Tariffe e target Il servizio si rivolge a un pubblico ampio: famiglie – con gratuità per i ragazzi sotto i 15 anni accompagnati – e viaggiatori senior, sempre più propensi a scegliere soluzioni comode e sostenibili.

Le tariffe partono da 49,99 euro, variabili in base alla disponibilità e al periodo. Il ritorno del Monaco–Rimini conferma così il ruolo strategico del trasporto ferroviario internazionale nello sviluppo del turismo in Emilia-Romagna, puntando su accessibilità, sostenibilità e qualità dell’esperienza di viaggio. Info su: www.bahn.com