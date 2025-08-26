"Triangolone", l'area è del Comune di Rimini: lo ribadisce il Tar

Respinti i ricorsi degli esercizi commerciali che insistono sull'area

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Sezione Seconda), con sei distinte sentenze depositate nei giorni scorsi, ha respinto integralmente i ricorsi presentati da alcuni operatori economici attivi nell’area del cosiddetto “Triangolone” – la zona compresa tra piazzale Fellini e largo Boscovich, acquisita dal Comune di Rimini dall’Agenzia del Demanio nel 2017.

"Le decisioni del Tar, relative ai ricorsi delle società degli esercizi commerciali che insistono sull’area confermano la piena legittimità degli atti adottati da Palazzo Garampi in materia di concessioni e gestione del compendio", evidenzia l'amministrazione comunale.

I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto inammissibili le contestazioni relative alla titolarità del Comune sull’area, chiarendo che il trasferimento dal Demanio al patrimonio comunale è avvenuto correttamente e con effetto pieno. Hanno inoltre ritenuto infondate le contestazioni sulla natura delle concessioni, respingendo la tesi dei ricorrenti secondo cui i rapporti sarebbero assimilabili a locazioni private e non a concessioni su beni pubblici.

Il Tar ha inoltre ribadito come il “Triangolone” faccia parte integrante del progetto del Parco del Mare, destinato a finalità pubbliche di interesse collettivo, con la conseguenza che le attività private ivi presenti devono armonizzarsi con la pianificazione complessiva dell’area. Sono state ritenute legittime le linee guida e gli atti comunali che disciplinano i rinnovi annuali o biennali delle concessioni in vista della più ampia opera di riqualificazione urbana del Parco del Mare.



"Le sentenze arrivano dopo anni di contenziosi legati sia ai cosiddetti canoni pertinenziali (oggetto di provvedimenti precedenti del Tribunale di Rimini) sia alla titolarità delle aree e alla durata delle concessioni. Già il Tarsi era espresso confermando le posizioni del Comune, che da tempo sostiene la necessità di ricondurre la gestione del Triangolone entro una cornice chiara, coerente con la pianificazione urbanistica e con gli obiettivi di riqualificazione del frontemare", evidenziano da palazzo Garampi. Ora il Tar ha confermato che il Comune sia pienamente legittimato a gestire e pianificare il futuro del Triangolone, parte integrante del Parco del Mare.