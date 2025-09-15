Trionfi e grandi risultati per il Td Rimini nella Finale di Coppa Italia a Porto Sant’Elpidio

Weekend di triathlon a Porto Sant’Elpidio con la Finale di Coppa Italia Giovanile: Youth A, B e Junior in gara su distanza supersprint.

Fine settimana di grande triathlon a Porto Sant’Elpidio, dove è andata in scena la Finale di Coppa Italia Giovanile. La manifestazione ha visto impegnate le categorie Youth A, Youth B e Junior su distanza supersprint (250m nuoto, 5km ciclismo, 1500m corsa), con semifinali disputate sabato e finali A e B nella giornata di domenica.

Il TD Rimini ha schierato 12 atleti al via, con ben 6 qualificati alla Finale A, quella che assegnava il titolo nazionale. Tra loro:

Achille Alessandri e Giulio Paesani (Youth B)

Carlotta Verde , Allegra Belletti e Aurora Toccaceli (Youth B)

Sergio Rabottini (Youth A)

Tutti gli altri atleti hanno preso parte alla Finale B, dimostrando comunque ottimi progressi e contributi fondamentali alla classifica a squadre.

Achille Alessandri campione: bissa il successo e conquista la Coppa Italia

Ancora una prestazione da incorniciare per Achille Alessandri, protagonista assoluto del weekend. Dopo un grande nuoto in semifinale, Achille ha replicato anche in finale con una frazione acquatica superlativa che gli ha permesso di uscire in testa con un secondo di vantaggio. Il gruppo lo riprende a metà della frazione ciclistica, ma è nella corsa che Alessandri fa la differenza: negli ultimi 500 metri cambia ritmo e taglia il traguardo per primo, bissando la vittoria dello scorso anno e vincendo per la prima volta la classifica finale di Coppa Italia.

Esordio di spessore anche per Giulio Paesani, al primo anno di categoria, che chiude la finale A in 55ª posizione.

Carlotta Verde vince la finale: podio anche nella classifica generale

Anche tra le pari età, grandi soddisfazioni. Carlotta Verde domina la sua finale: esce per prima dall'acqua con 5" di vantaggio, impone il suo ritmo in bici e arriva in T2 da sola con 30" di margine. Una corsa solida le consente di vincere la gara e di salire sul podio della classifica finale di Coppa Italia con il 3° posto assoluto.

Alle sue spalle, Allegra Belletti conferma la sua costanza con l'ennesima top ten stagionale (9ª), mentre Aurora Toccaceli, al primo anno di attività, chiude 23ª ma si segnala per il miglior split nella frazione di corsa in entrambe le giornate. Belletti chiude 4ª nella classifica generale, completando un podio “quasi tutto TD Rimini”.

Sergio Rabottini tra i migliori Youth A

Nel settore maschile Youth A, Sergio Rabottini conquista con grinta l'ultimo posto utile per accedere alla Finale A, dove chiude con un positivo 48° posto.

Finale B e classifica a squadre: TD Rimini chiude 12° in Italia

Nella Finale B, ottime prestazioni anche da parte di:

Edoardo Sittinieri e Paolo Carovillano (Youth A)

Alessandro Di Francesco, Francesco Pietrangelo, Filippo Milito e Riccardo Cazacu (Youth B)

I risultati complessivi dei 12 atleti hanno permesso al TD Rimini di scalare posizioni nella classifica a squadre, chiudendo al 12° posto nazionale in Coppa Italia.

Uno staff tecnico di alto livello

Tutti questi risultati sono resi possibili grazie all’impegno quotidiano dello staff tecnico, che segue con attenzione la crescita e la preparazione degli atleti. Un ringraziamento particolare va a:

Gianlorenzo Parmigiani

Alessandro Rovelli

Pasquale Di Ghionno

Carol Tartaglia

e al coordinatore tecnico Riccardo Ridolfi, che dirige con competenza e visione l’intera attività del settore giovanile.

Prossimi appuntamenti: Campionato Italiano e Coppa Europa

Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano Assoluto di Triathlon in programma a Cervia il 27-28 settembre, mentre Achille Alessandri e Carlotta Verde rappresenteranno l’Italia nella Coppa Europa di Birżebbuġa (Malta) con la Nazionale Azzurra.