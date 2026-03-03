Trionfo di Skate Italia al Campionato Interregionale: doppio oro e grandi emozioni

Risultato straordinario per la società di pattinaggio

Un fine settimana che resterà inciso nella storia di Skate Italia, fatto di emozioni intense, sacrifici ripagati e sorrisi che brillano più di qualsiasi medaglia. Il Campionato Interregionale Gruppi Spettacolo Emilia-Romagna ha regalato alla nostra società risultati straordinari, confermando la crescita tecnica e artistica dei nostri atleti e la forza di un gruppo che lavora ogni giorno con passione e dedizione.

Sabato 28 febbraio il quartetto Art Skating con “Kiss and Rain” ha incantato pubblico e giuria, conquistando il 1° posto su ben 28 quartetti in gara e salendo sul gradino più alto del podio. Lisa, Camilla, Martina e Linda Tonti (dal Pattinaggio Riccione) hanno portato in pista una performance elegante, precisa e coinvolgente, capace di unire tecnica e interpretazione con naturalezza e armonia. Un trionfo che conferma come il divertimento e la complicità in pista siano l’arma segreta del successo.

“Vederle lì, così unite e sicure, ci ha fatto venire i brividi – racconta una mamma – dietro quei sorrisi sappiamo quante ore di allenamento e quanti sacrifici ci sono stati. È una gioia immensa.”

Grande soddisfazione anche per il quartetto New Art Skating con “Marrakech – dall’Alba al Tramonto”, che ha conquistato un meritatissimo 5° posto. Federica Zamagni, Maya Macalli, Sofia Moretti e Giada Succi (Pietas Julia Pattinaggio Artistico), alla loro seconda gara insieme, hanno dimostrato maturità, determinazione e una grinta da vere veterane. Una crescita evidente che lascia presagire traguardi sempre più ambiziosi.

“Non conta solo il piazzamento – racconta un’altra mamma – ma il percorso che stanno facendo. Le vediamo crescere come atlete e come ragazze, ed è questo il risultato più bello.”

Entusiasmo e orgoglio anche per le giovanissime Art Skating Young con “Crazy for Beyoncé”, che hanno chiuso all’11° posto in una categoria nuova e altamente competitiva. Anna Garattoni, Viola Rossi, Amelia Valloni, Gaia Pozzi e Matilde Berti sono entrate in pista con energia e determinazione, conquistando il pubblico con una carica travolgente e una presenza scenica sorprendente.

“Per loro era tutto nuovo, ma non hanno avuto paura – racconta una mamma emozionata – sono uscite dalla pista sorridendo e questo per noi vale quanto una medaglia.”

La domenica è stata suggellata da un’altra straordinaria medaglia d’oro grazie al gruppo Art Skating Junior con “Different”. Una performance intensa, potente e senza sbavature, capace di lasciare il segno e di convincere pienamente la giuria. Tecnica, espressività e coesione hanno reso l’esibizione semplicemente grandiosa, premiando il lavoro costante svolto durante tutta la stagione.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il motore instancabile della società: le allenatrici Daniela Fasanella e Silvia Mantovani e la preparatrice atletica Chiara Mantovani, punti di riferimento fondamentali per ogni atleta. La loro competenza, unita a passione e dedizione quotidiana, guida il gruppo verso traguardi sempre più importanti. Un ringraziamento speciale anche a Marina Forlani per gli splendidi abiti che hanno valorizzato ogni coreografia, rendendo ogni esibizione ancora più emozionante.

Questo weekend rappresenta molto più di una serie di risultati: è la conferma che quando talento, lavoro di squadra e sostegno delle famiglie camminano insieme, si possono raggiungere traguardi straordinari. Skate Italia continua a crescere, con lo sguardo rivolto al futuro e con la stessa, immensa passione che ha illuminato questo indimenticabile weekend d’oro.