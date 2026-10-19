Trofeo Città di Rimini, 750 nuotatori al Garden

Sesta edizione da record per la gara federale di nuoto. Società da Emilia-Romagna, Marche e Veneto e 2.500 presenze gara. Si è nuotato anche il sabato pomeriggio

750 atleti, 2.500 presenze gara e oltre 24 società arrivate da Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Sono i numeri del 6° Trofeo Città di Rimini, la manifestazione federale di nuoto che il Garden Sporting Center ha ospitato sabato 17 e domenica 18 ottobre. Rispetto a un anno fa la crescita è netta. I trofeo è andato proprio alla società di casa che si conferma vincitrice e bissa il successo del 2025. La quinta edizione, primo appuntamento ufficiale del calendario regionale FIN 2025-2026, aveva richiamato 498 nuotatori, tutti emiliano-romagnoli. Quest'anno i partecipanti sono aumentati di circa il 50% e la gara ha superato i confini della regione. Nato sei anni fa, il Trofeo Città di Rimini è stato la prima gara di nuoto federale mai organizzata a Rimini. In poche edizioni è diventato un appuntamento fisso per le società del territorio e oggi richiama squadre anche dalle regioni vicine. L'Emilia-Romagna conta migliaia di atleti che gareggiano ogni stagione e centinaia di società attive nel nuoto, molte delle quali lavorano su più impianti. Emergere in un contesto così competitivo richiede anni di lavoro costante. Il Garden ci riesce da tempo. La sua Scuola Nuoto, attiva dal 1984, è riconosciuta come Scuola Nuoto Federale da oltre 25 anni. Nelle sue vasche svolgono il tirocinio didattico gli istruttori formati dalla FIN. Lo scorso giugno i giovani della categoria Esordienti B, seguiti dal prof. Marco Biscaglia, si sono laureati campioni regionali a squadre alle finali di Bologna con 261 punti. Nella passata edizione del Trofeo, la società di casa si era aggiudicata anche la classifica per società.