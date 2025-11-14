Tropical Coriano, 3 k.o. consecutivi: il ds Terenzi, "Non cambia il nostro cammino: rimaniamo sereni"

Ma domenica con il forte Desenzano mancheranno tre titolari: Pacchioni, Cannino, Rossi

Tre sconfitte consecutive, il mal di casa che continua a colpire: finora un solo punto nelle gare disputate al Grandi. Il Tropical Coriano sta vivendo il primo momento difficile della stagione e in questi giorni di allenamenti, che avvicinano la difficile trasferta di Desenzano, l'allenatore Massimo Scardovi e il ds Beppe Terenzi lavorano anche sul morale e sulla tenuta mentale del gruppo. Vietato mollare e vietato deprimersi, perché il primo campionato di serie D della storia corianese inevitabilmente costituisce la classica montagna da scalare. "Per noi non cambia il cammino - rileva Terenzi - per cui dobbiamo essere sereni in tutti i frangenti del campionato. Sappiamo per cosa lottiamo: i conti si fanno alla fine". Il Tropical Coriano domenica ha disputato un'ottima prestazione, contro il Rovato Vertovese, ma in cascina non sono entrati punti: "Dispiace, perché abbiamo fatto una partita dove meritavamo di raccogliere molto di più. Il primo tempo doveva finire 2 o 3 a zero. A inizio ripresa abbiamo dilapidato tutto, con due disattenzioni". In casa Coriano c'è dispiacere, ma la consapevolezza di dover guardare avanti e non indietro: "Ci aspetta la trasferta di Desenzano, dobbiamo ricaricarci e riprenderci. E affrontare ogni partita al meglio delle nostre possibilità". Sul mal di casa Terenzi è netto: "Non c'è una risposta logica. Le prestazioni ci sono: è una casualità". Domenica mancheranno tre pedine fondamentali: Dante Rossi in nazionale, Cannino squalificato e Pacchioni fermo per un lieve stiramento. L'esperto attaccante dovrà rimanere fermo 15 giorni. Azzardando un possibile undici titolare, si potrebbe ipotizzare un 4-3-1-2, con Pungelli e Bellavista terzini, Anastasi e Brisku al centro della difesa, mentre a centrocampo il ruolo del trequartista potrebbe spettare a Pasquini e non a Scarponi, che servirà in attacco, visto che nel reparto rimangono a disposizione in tre: il fantasista, Vinci e Barbatosta. Due giocheranno e uno subentrerà. La rosa si è comunque accorciata: Danieli ha preso il posto di Fabbri, che dopo aver rescisso ha firmato per il Misano. Con l'uscita di Mancini ed Evaristi, il primo accasatosi alla Comacchiese e il secondo destinato al campionato interno sammarinese, il Tropical cercherà un attaccante e un esterno Under. Su questo punto Terenzi non si sbottona, mentre sui rumors che circolano, riguardanti una possibile separazione da Scarponi, il ds è chiaro:"Al momento rimane. Poi quando ci sono giocatori scontenti, che vengono richiesti da altre squadre e che avrebbero più spazio, se ne parlerà".

Riccardo Giannini