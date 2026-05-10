Tropical Coriano, addio alla D con onore. Il Crema si salva al playout

I rossoblù di Scardovi, sconfitti 2-0, colpiscono due pali nei primi 21' minuti

Crema - Tropical Coriano 2-0

CREMA (4-4-2): Maianti - Tomella, Vailati, Maccherini Tonini, Nicolini (1' st Niculae) - Abbà (20' st Gramignoli), Erman, Mozzanica (14' st Latini), Pavesi - Recino (31' st Cerasani), Fenotti. A disp.: Ferrara, Varisco, Massazza, Bertazzoni, Calia. All.: Piccolo.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): De Gori - Moricoli (21' st Riccardi), Fabbri, Rossi (34' st Capicchioni), Bellavista - Carnsecchi, Danieli (13' st Pasquini) - Piermaria (13' st Enchisi), Malo, Barbatosta (13' st Pungelli) - Pacchioni. A disp.: Pollini, Anastasi, E.Brisku, B.Brisku. All.: Scardovi.

ARBITRO: Sciolti di Lecce

ASSISTENTI: Di Meglio di Napoli e Riccobene di Enna.

RETI: 10' pt Mezzanica, 35' pt Maccherini Tonini.

AMMONITI: Abbà, Nicolini, Vailati, Maccherini Tonini, Niculae.

RECUPERO: 2' pt + 5' st.

CREMA Finisce il sogno Serie D per il Tropical Coriano, che cede nel playout in casa del Crema, retrocedendo in Eccellenza. Scardovi schiera la formazione tipo delle ultime giornate (10 punti su 12), mentre Piccolo è privo dell'esperto difensore Camilleri. In campo va un 2009, Nicolini. L'equilibrio della gara va subito a favore dei locali: al 5' Malo colpisce il palo da fuori area, al 10' Mozzanica porta in vantaggio il Crema con una punizione che non dà scampo a De Gori. Il Tropical reagisce e al 21' colpisce il secondo palo di giornata con Carnesecchi. La squadra di Scardovi crea ancora situazioni di pericolo, ma al 33' Piermaria si fa anticipare da Maianti in uscita, un minuto dopo angolo di Carnesecchi e colpo di testa alto di Dante Rossi. La beffa è dietro all'angolo: proprio da un corner nasce il colpo di testa vincente di Maccherini Tonini. Al 42' ancora un corner per il Tropical, batte Danieli e Pacchioni di testa non inquadra il bersaglio. Nella ripresa Coriano ancora aggressivo, tra il 47' e il 48' ci provano Piermaria e Malo senza trovare la porta difesa da Maianti. Fuori bersaglio anche la rovesciata di Recino al 51'. Inizia poi la girandola dei cambi (forzato quello di Moricoli, per infortunio), mentre al 69' De Gori ferma in due tempi il tiro di Pavesi. All'81' ci riprova Pacchioni di testa, palla fuori. Quattro minuti dopo De Gori si salva in angolo sul tentativo di Fenotti. Ancora forcing finale dei corianesi, ma il risultato non cambia. La squadra del presidente Marzi lascia la D a testa alta.