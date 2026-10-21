Calcio Serie D Tropical Coriano, anche oggi in campo: c'è il recupero con la Solbiatese

Di Maio ritrova Palma, Arlotti dietro le due punte. Out Cevoli

Oggi (mercoledì 21 ottobre), alle 15, il Tropical Coriano torna in campo al Chinetti di Solbiate Arno contro la Solbiatese. È il secondo dei due recuperi per le gare rinviate a seguito degli impegni in nazionale dei sammarinesi a disposizione di mister Di Maio, che si è trovato a gestire, dopo la sosta, una situazione non facile: cinque partite in 14 giorni, con difficoltà nel recuperare energie e l'impossibilità di dedicarsi agli allenamenti per fare crescere l'amalgama tattica. Le ultime tre partite hanno portato un solo punto, anche se il Tropical è sempre stato in partita, pagando dazio agli episodi avversi. Oggi rientra Palma dopo la squalifica: verrà confermato il 4-3-1-2, con Arlotti a rilevare Lazzari in trequarti. Gli altri due under saranno Brisku e Mancini. In difesa non saranno disponibili per infortunio Nastase e Cevoli, quest'ultimo fermo per un problema al polpaccio. Domenica i rossoblù chiuderanno il tour de force in casa, contro l'Arconatese.

Formazione Tropical Coriano (4-3-1-2): Pazzini; Brisku, Pasolini, Rossi, Tosi; Capicchioni, Manuzzi, Mancini; Arlotti; Iacovoni, Palma. A disp.: De Gori, Cenci, Capicchioni, Antezza, Della Balda, Lazzari, Turola, Salicioni, Scapoli. All.: Di Maio.

Infortunati: Cevoli, Nastase, Tamagnini, Contadini, Riccardi.

Altri: Mini, Bugli.