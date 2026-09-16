Tropical Coriano, Antezza non basta: il Lentigione espugna Acquaviva (1-2)

La gara si è giocata a San Marino per indisponibilità dello stadio Grandi di Coriano

Tropical Coriano - Lentigione 1-2

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pazzini - Brisku, Cevoli (15' st Cenci), Rossi, Tosi (36' st Riccardi) - Bugli (8' st Mancini), Antezza, Capicchioni (32' st Della Balda) - Lazzari - Palma, Scapoli (28' st Salicioni). A disp.: De Gori, Pasolini, Nastase, Turola. All.: Di Maio.

LENTIGIONE (4-3-3): Mosca - Gobbo (14' st Jassey), Capiluppi, Chiesa (30' st Barattini), Bita - Battistello, Nappo, Bontempi (20' st Giorgi) - Mobilio, Mascanzoni (30' st Tomba), Mordini (14' st Alessandrini). A disp.: Delti, Gualtieri, Mele, Landini. All. Pedrelli.

ARBITRO: Rossiello di Molfetta.

RETI: 30' pt Antezza, 23' st (rig.) Nappo, 41' st Giorgi.

AMMONITI: Tosi, Bugli, Lazzari, Mancini, Antezza, Della Balda (TC); Gobbo, Mobilio (L).

ACQUAVIVA Non basta il gol di Antezza: il Lentigione rimonta il Tropical Coriano nella ripresa, con le reti di Nappo su rigore e Giorgi. Per i rossoblù è la seconda sconfitta consecutiva. Domenica (20 settembre) per la quarta giornata di campionato il Tropical è atteso alla trasferta sul campo dell'Oltrepò.