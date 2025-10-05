Tropical Coriano, beffa nel finale: al Grandi passa il Sant'Angelo (0-1)

I ragazzi di Scardovi non sfatano il tabù casalingo: terza sconfitta su tre

Tropical Coriano - Sant'Angelo 0-1

TROPICAL CORIANO (3-4-1-2): Pollini; Brisku (15' st Evaristi), Anastasi, Rossi; Omokaro (17' pt Pungelli), Enchisi, Carnesecchi, Bellavista; Scarponi (15' st Pasquini); Pacchioni (44' st Mancini), Barbatosta (27' st Vinci). A disp.: De Gori, Cannino, Fabbri, Bartoli. All.: Scardovi.

SANT'ANGELO (4-4-2): Cattaneo; Di Bitonto, Cottarelli, Diop, Confalonieri; Grandinetti, Strechie, Gritti, Guerrini (26' st Valagussa); Dalcerri, Mariani. A disp.: Mezzadri Majani, Ceola, Manzoni, Spairani, Laurora, Romeo, Bernardini, Vassallo. All.: Gatti.

ARBITRO: Ferroni di Fermo.

RETI: 46' st Confalonieri.

AMMONITI: Anastasi, Confalonieri, Strechie, Rossi.

CORIANO Il Tropical Coriano non riesce a sfatare il tabù Grandi: con il Sant'Angelo arriva la terza sconfitta su altrettante gare disputate davanti al pubblico amico. A Coriano è sfida tra due formazioni solide e ben messe in campo, che solo nell'ultima parte della frazione provano ad alzare i ritmi per portare a casa il vantaggio. Al 33' Barbatosta serve Carnesecchi, il cui tentativo è a lato. Al 35' Carnesecchi chiude il triangolo a Pungelli, il 2007 ex Sampierana cerca la porta, ma il tiro è impreciso. Replica al 39' Mariani, il cui tiro dal limite chiama Pollini alla respinta. Al 45' Barbatosta ci prova dalla lunga distanza, palla alta. Nella ripresa è ancora Mariani a mettersi in proprio, al 1' il tiro dal limite trova ancora la respinta di Pollini. Al 52' Barbatosta trova spazio in percussione, palla a Bellavista il cui tiro è però impreciso. Il Tropical Coriano ci prova anche al 66' con una conclusione da fuori area di Carnesecchi che sfiora di poco la traversa. Al 75' è Vinci a cercare l'azione solitaria, ma una volta in area calcia debolmente, facile la parata di Cattaneo. Nel recupero arriva la beffa: sugli sviluppi di un calcio piazzato arriva il colpo di testa vincente di Confalonieri. ri.gia.