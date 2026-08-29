Tropical Coriano beffato in coppa: Il Sasso Marconi vince ai rigori, Celeste ne para 4

L'estremo difensore bolognese para un rigore a Iacovoni al 6', poi si ripete tre volte nella lotteria finale

Sasso Marconi - Tropical Coriano 0-0 (3-2 d.c.d.r.)

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste - Dragona, Nunziati (22' st Tarozzi), Cudini, Prasso (9' st Gamberini) - Gattor, Bonfiglioli (32' st Acatullo), Lolli - Mazia (18' st Mattiolo), Marra, De Pace (32' st Pelliconi). A disp.: Cerritelli, De Nardi, Serra, Civollani. All.: Bertone.

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): Pazzini - Cenci (26' st Nastase), Pasolini, Rossi (21' st Cevoli), Riccardi (9' st Capicchioni) - Antezza, Manuzzi (9' st Della Balda) - Turola, Mini (14' st Arlotti), Lazzari, Turola - Iacovoni. A disp.: Pericoli, Brisku, Bugli, Scapoli. All.: Di Maio.

ARBITRO: Colombi di Livorno.

AMMONITO: Prasso

SEQ. RIGORI: Antezza (gol), Marra (gol), Capicchioni (gol), Mattiolo (gol), Arlotti (parato), Gamberini (traversa), Riccardi (parato), Acatullo (fuori), Della Balda (parato), Gattor (gol).

BUDRIO Il Tropical Coriano esce dalla coppa, in una gara caratterizzata dalle grandi parate dei due portieri. Celeste è l'uomo dei miracoli: para quattro rigori, uno nei 90' regolamentari, regalando ai suoi il passaggio del turno. Di Maio come previsto inserisce Cenci, Pasolini e Riccardi in difesa, con il confermato Rossi; Antezza affianca Manuzzi mentre Mini, Lazzari e Turola formano il terzetto dei trequartisti alle spalle della punta Iacovoni. Parte bene il Coriano: al 3' bordata di Turola da fuori area, la palla rimbalza sulla linea, senza varcarla. Al 6' Iacovoni si guadagna un altro rigore, dopo quello procurato e trasformato con il Montecchio: ma Celeste non ci sta e respinge di piede il tiro dagli undici metri. Non è da meno Pazzini: al 9' respinge su Mazia, al 18' si salva in angolo sul tentativo di autogol di Antezza, al 34' chiude il primo palo, respingendo il rasoterra di Gattor. Ancora Pazzini al 44'si distende a respingere la conclusione di Dragona. A inizio ripresa Iacovoni mette di testa alto. Al 58' Gamberini da fuori area cerca il jolly, ma trova l'ennesimo intervento di Pazzini, che respinge. Al 72' Celeste sale al proscenio, volando a togliere da sotto l'incrocio dei pali il tiro a giro di Capicchioni. Al 74' il centrocampista si inserisce sul cross di Riccardi, ma la mira di testa è alta. Nel finale ci riprova Iacovoni, che a causa della marcatura avversaria strozza il tiro, che termina a lato. Ai rigori Celeste si esalta: ne para tre di fila, il Sasso Marconi ne sbaglia due, ma segna l'ultimo con Gattor.