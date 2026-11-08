Calcio Serie D Tropical Coriano, caccia alla vittoria: oggi c'è la Varesina

Si gioca al Grandi, Di Maio perde Mancini per affaticamento muscolare

È un Coriano ancora rimaneggiato che oggi (domenica 8 novembre), alle 15, affronta la Varesina, formazione in lotta per la salvezza, ma con un organico da playoff, rinforzato da un numero consistente di giocatori ex Pro Sesto, tra loro Banti, cinque gol in stagione. Un avversario complicato per un Tropical alla caccia di una vittoria che manca dal 20 settembre, da prima della maxi sosta per le nazionali: nelle ultime 6 gare, solamente 2 i punti raccolti dai ragazzi di Di Maio, che però con la Correggese hanno disputato una buona gara, benché beffati dalla doppia rimonta e dal pareggio finale per 2-2. Il tecnico rossoblù è però ancora alle prese con una lista corposa di assenti: a Cevoli, Arlotti e Riccardi, si è aggiunto Mancini, a causa di un affaticamento muscolare. La formazione è quasi fatta: unico ballottaggio a centrocampo tra Capicchioni, favorito, e Antezza. Dopo l'impegno con la Varesina, un'altra settimana di sosta, a causa delle gare della nazionale di San Marino.

Formazione Tropical Coriano (3-4-1-2): Pazzini - Brisku, Rossi, Pasolini - Cenci, Capicchioni, Bugli, Tosi - Manuzzi - Palma, Iacovoni. A disp.: De Gori, Nastase, Della Balda, Antezza, Mini, Lazzari, Turola, Scapoli, Salicioni. All.: Di Maio.