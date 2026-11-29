Calcio Serie D Tropical Coriano, che carattere: Pro Patria raggiunta al 93' (1-1)

Al 12' Maistrello apre le marcature, pari dell'attaccante scuola Cesena nel recupero

Pro Patria - Tropical Coriano 1-1

PRO PATRIA (3-4-3): Gnonto - Mapelli, Arpino, Cannistrà - Affronti, Mbengue, Morrone, Benedetti - Nanni (35′ st Rossi), Maistrello (42′ st Allasufi), Forchignone (24′ st Barranco). A disp.: Maddalon, Verre, Aliata, Mingirulli, Auci, Frattini. All.: Zironelli.

TROPICAL CORIANO (3-5-1-1): Pazzini - Brisku, Cevoli, Pasolini - Cenci, Pietrelli (41′ st Salicioni), Manuzzi (22′ st Arlotti), Della Balda (22′ st Mancini), Bugli (30′ st Scapoli) - Capicchioni (9′ st Palma) - Iacovoni. A disp.: De Gori, Tamagnini, Turola. All.: Di Maio.



ARBITRO: Niccolai di Pistoia.

RETI: 12' pt Maistrello, 48' st Scapoli.

AMMONITI: Pasolini, Morrone, Della Balda, Bugli.

ESPULSO: 84' st Mbengue.

BUSTO ARSIZIO Punto che fa classifica e morale per il Tropical Coriano, che ferma sul'1-1 la Pro Patria. I Bustocchi aprono le marcature al 12', con un destro da fuori area di Maistrello che non dà scampo a Pazzini. Il gol permette alla squadra di casa di gestire i ritmi dell'incontro, il Tropical non si rende mai pericoloso. A inizio ripresa Pazzini nega il 2-0 a Mbengue, poi al 53' contatto in area tra il portiere ospite e Nanni: l'arbitro lascia proseguire. Al 56' ancora Nanni pericoloso, ma l'attaccante esterno spreca la palla del 2-0. Al 73' Maistrello di testa fa sponda per Barranco, Pazzini salva con un grande riflesso. Al 79' il Tropical sfiora il pari con un tiro di Iacovoni alto di poco, all'82' salvataggio decisivo di Rossi, subentrato a Nanni, sulla linea di porta. La Pro Patria rimane in dieci all'84' e nel recupero Scapoli in mischia trova il gol dell'1-1, capitalizzando la terza ghiotta occasione del finale di gara.