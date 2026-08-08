Tropical Coriano, è pari 1-1 con il Tre Penne: torna Riccardi, in campo anche due nuovi acquisti

Si tratta dell'esterno Cecchinato e dell'attaccante Salicioni

Prima amichevole per il nuovo Tropical Coriano, che fresco di ripescaggio in D, ha pareggiato 1-1 con il Tre Penne. Di Maio ha schierato i suoi con il 4-3-3: Pazzini tra i pali, Brisku, Cevoli, Rossi e Tosi in difesa, Capicchioni, Antezza e Della Balda a centrocampo, Arlotti e Mini a supporto di Salicioni in attacco. Quest'ultimo è la novità di giornata, attaccante classe 2006 nato in Argentina e sammarinese d'adozione, ex Virtus Entella. DI Maio ha già fatto prove di campionato, schierando un under 2008 (Arlotti), un under 2007 (Della Balda) e ben tre 2006 (Salicioni, Mini e Brisku). Nella ripresa undici completamente modificato con Pericoli in porta, Morri, Pasolini, Delbianco e Alberto Riccardi, il terzino sinistro classe 2006 anch'egli tornato in squadra dopo il ripescaggio; a centrocampo Manuzzi, Bugli e Alvisi, in attacco con il baby Mainardi e Fraternali, l'ex Ravenna Lerry Cecchinato, esterno mancino classe 2007. La gara si è conclusa appunto sul risultato di parità: Tropical avanti al 38' con Dante Rossi, pari Tre Penne all'80' con un rigore di Rinaldi.

TROPICAL CORIANO (4-3-3): PAZZINI - X (terzino 2008), CEVOLI, Rossi, Riccardi (2006) - SANTONI, ANTEZZA, MANUZZI - X, MELLONI?, ARLOTTI (2008). A disp.: PERICOLI (2006); B.Brisku (2006), X (difensore centrale), PASOLINI, TOSI, DELBIANCO (2006); ALVISI, CAPICCHIONI, LAZZARI, DELLA BALDA (2007), BUGLI (2007); MINI (2006), CECCHINATO (2007), CONTADINI, SALICIONI (2006), FRATERNALI, TAMAGNINI (2008). All.: DI MAIO.

Dall'Under 19: Guiducci (p), Morri (d), Fucci (a), Mainardi (a).