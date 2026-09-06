Tropical Coriano, esordio con pari: fermato il forte Varese sull'1-1

Manuzzi firma a inizio ripresa il gol del pari

Tropical Coriano - Varese 1-1

TROPICAL CORIANO: Pazzini, Brisku, Tosi, Manuzzi (36' st Antezza), Cevoli (25' st Cenci), Rossi, Arlotti (7' st Turola), Capicchioni, Della Balda, Lazzari (25' st Mini), Riccardi (14' st Palma). A disp.: De Gori, Pasolini, Salicioni, Scapoli. All.: Di Maio.

VARESE: Mangano, Salera, Tronci (42' st Ndagijimana), Malinverno (42' st Berbenni), Costante, Bruzzone, Bianchi (17' st Fabris), De Ponti, Barzotti, Beretta (17' st Favale), Cogliati. A disp.: Capone, Molinari, Dodaj, Del Signore, Gallotti. All.: Ciceri.

ARBITRO: Nencioli di Prato.

RETI: 49' pt Beretta, 3' st Manuzzi (rig.).

AMMONITI: Tronci, Brisku, Riccardi, Della Balda, Capicchioni, Manuzzi, Cogliati.

CORIANO Il Tropical Coriano esordisce fermando sul pari per 1-1 il Varese. I lombardi passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Beretta, abile a sfruttare un cross di Cogliati, ma a inizio ripresa il Coriano reagisce. Mangano salva sulla punizione di Manuzzi, ma sul corner successivo arriva il fallo da rigore e dagli undici metri lo stesso Manuzzi insacca. Di Maio fa esordire Palma, che sfiora il gol di testa al 63', palla alta, e al 77' è Bruzzone a respingere il tiro a botta sicura dell'attaccante. Anche Cevoli aveva salvato un gol al 54', respingendo il tiro di Beretta sulla linea. Al 90' il Tropical sfiora il colpaccio, ma il portiere Mangano si supera per evitare l'autogol del subentrato Berbenni. Per i ragazzi di Di Maio un buon punto: da segnalare le prestazioni dei due centrocampisti, Capicchioni e Manuzzi, e la buona tenuta difensiva.