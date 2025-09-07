Tropical Coriano, esordio in D con beffa: il Tuttocuoio fa 2-2 al 96'

Eurogol di Barbatosta, a segno anche Scarponi

L'esordio in D del Tropical Coriano ha il sapore di beffa: a Pontedera, con il Tuttocuoio, i rossoblù cullano una sorprendente vittoria, ma subiscono il gol del definitivo 2-2 al 96', con Marianelli che ha capitalizzato una ripartenza su palla persa dalla squadra ospite. Nel primo tempo il Tropical ha sfiorato il gol in due occasioni da posizione ravvicinata: Pasquini da pochi passi ha impegnato il portiere avversario, bravo a salvarsi sulla linea, mentre Scarponi ha mancato la deviazione da posizione favorevole. Al 40' ci ha pensato Barbatosta a far esplodere di gioia il Tropical: l'attaccante scuola Rimini ha calciato di destro al volo sul rimbalzo, infilando il palo lontano.

Nella ripresa il Tuttocuoio ha trovato il pari al 66' con Lomba di testa, sfruttando un calcio piazzato. Il Tropical è calato ma ci ha pensato Scarponi al 77': schema studiato in allenamento, con lungo rilancio del portiere Pollini, controllo del fantasista, un avversario saltato e palla di precisione in rete. La squadra di Scardovi stava cullando una meritata e brillante vittoria: nel recupero la beffa che cancella 2 punti, ma non la prestazione.