Tropical Coriano: fatta per Mancini, attaccante ex Gambettola

Come anticipato da altarimini.it, Mancini è un nuovo giocatore rossoblù

Mercato quasi concluso in casa Tropical Coriano. La società rossoblù, come anticipato da altarimini.it, ha definito l'acquisto di Filippo Mancini, attaccante classe 1998 ex Gambettola. Mancini, giocatore rapido e tecnico, può operare come prima punta, in appoggio a un centravanti o come esterno sinistro offensivo. La sua carriera si è snodata tra Eccellenza e Promozione, per lui, alle soglie dei 27 anni, è l'occasione per affermarsi anche nella quarta serie.

Con Mancini, va delineandosi l'attacco del Coriano: con lui ci saranno Pacchioni, Scarponi, Barbatosta e un Under. Si tratta di Matteo Vinci, 2005 scuola Ravenna, lo scorso anno 10 reti in Eccellenza al Medicina Fossatone. A breve sarà annunciato anche un centrocampista Under.

Il ds Terenzi sposterà poi le sue attenzioni sugli ultimi due colpi: portiere Under e difensore di categoria.