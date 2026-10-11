Tropical Coriano in campo dopo 2 settimane di stop: oggi al Grandi c'è il Crema

Di Maio schiera in avanti Palma e Iacovoni

Il Tropical Coriano torna in campo dopo due settimane di stop per gli impegni dei nazionali sammarinesi: l'ultima gara, sul campo dell'Oltrepò Pavia, si è conclusa con la prima vittoria stagionale dei rossoblù del presidente Marzi. Contro il Crema, la squadra che lo scorso anno ha condannato il Tropical alla retrocessione nei playout, Di Maio ritrova Manuzzi e Iacovoni: l'attaccante farà coppia con Palma, con uno tra Lazzari e Della Balda ad agire come trequartista. L'over e l'under in ballottaggio: perché Di Maio potrebbe schierare una squadra più esperta e lasciare fuori il portiere Pazzini, e per il 2006 De Gori sarebbe la prima stagionale da titolare. Ci sarà un po' di turnover, perché mercoledì i rossoblù torneranno in campo al Grandi contro il Pontedera, in uno dei due recuperi. Pasolini potrebbe dare il cambio a Dante Rossi in difesa, mentre a centrocampo esordirà il neo acquisto Pietrelli. Sarà appunto 4-3-1-2, con le due punte e il trequartista. Il Crema di bomber Recino, in campo con il 4-4-1-1, è squadra solida, che si difende compatta e con il lancio lungo innesca le ripartenze: Di Maio alla vigilia ha già individuato il nodo tattico della partita, pressare alto una squadra che qualche occasione la concede, senza però prestare il fianco ai contropiedi che possono essere letali.

Formazione Tropical Coriano (4-3-1-2): De Gori - Cenci, Cevoli, Dante Rossi, Tosi; Pietrelli, Antezza, Mancini - Lazzari - Iacovoni, Palma. A disp.: Pazzini, Brisku, Manuzzi, Capicchioni, Nastase, Della Balda, Arlotti, Turola, Scapoli.

INFORTUNATI: Contadini, Tamagnini, Riccardi.

ALTRI: Bugli, Mini, Pasolini, Salicioni.