Tropical Coriano in campo per il recupero: arriva il Pontedera: sei sconfitte su sei e Mascara esonerato

Oggi al Grandi: Di Maio conferma il 4-3-1-2, Arlotti trequartista

Dopo il pari per 0-0 con il Crema, il Tropical Coriano torna subito in campo per il recupero della gara con il fanalino di coda Pontedera: sei sconfitte in sei partite e l'ex calciatore del Catania Giuseppe Mascara esonerato, per fare spazio al proprio vice Gabriele Giannini. Occasione ghiotta oggi (mercoledì 14 ottobre) al Grandi, fischio di inizio alle 15, per conquistare la seconda vittoria in stagione, la prima davanti al pubblico amico. Rimane una gara "scivolosa": il Tropical dovrà cercare di fare gol nel primo tempo, per alleggerire la pressione del risultato a tutti i costi. D'altra parte quella odierna è occasione per portare a casa tre punti fondamentali per la salvezza. Di Maio farà un leggero turnover: fuori Tosi, Cenci si sposterà a sinistra. Turno di riposo anche per Mancini e Lazzari, con l'inserimento di Arlotti dal primo minuto e la conferma di Pietrelli. Ancora una panchina per Antezza. Il tecnico Di Maio ha spiegato: "Stefano è un giocatore importante pe me, per noi. Però ovviamente sa benissimo come tutti che ci sono dei momenti in cui uno può giocare, altri in cui bisognerà aiutare il gruppo. Se vogliamo raggiungere l'obiettivo e fare un campionato diverso dall'anno scorso, dobbiamo essere consapevoli di essere tutti giocatori importanti, ma il focus è la squadra. Non posso pensare al singolo: ho certamente stima in lui. Ma deve avere pazienza". "Lui e altri stanno giocando poco", aggiunge, poi aggiunge bonariamente: "Io con i ragazzi ci parlo: abbiamo questo mese dove voglio sentire poche chiacchiere e voglio vedere pedalare. Poi ne parliamo alla prossima sosta".



Formazione Tropical Coriano (4-3-1-2): Pazzini - Brisku, Cevoli, Rossi, Cenci; Pietrelli, Capicchioni, Manuzzi; Arlotti, Iacovoni, Palma. In panchina: De Gori, Pasolini, Tosi, Antezza, Mancini, Lazzari, Della Balda, Turola, Scapoli. All.: Di Maio.

Infortunati: Tamagnini, Contadini, Riccardi.

Altri: Nastase, Mini, Bugli