Tropical Coriano k.o. anche nell'ultima gara del 2025: la Pro Palazzolo festeggia (2-3)

Proteste della squadra di casa per alcune decisioni arbitrali

Tropical Coriano - Pro Palazzolo 2-3

TROPICAL CORIANO: Pollini, Pungelli, Riccardi, Danieli (44' st Brisku), Malo (15' st Barbatosta), Anastasi, Carnsecchi (15' st Moricoli), Enchisi, Pacchioni, Pasquini (27' st Bartoli), Bellavista (27' st Capicchioni). A disp.: De Gori, Piermaria, Franco, Imola. All.: Scardovi.

PRO PALAZZOLO: Piombino, Cristini (20' st Cantaboni), Mattioli, Cerri, Palazi, Allievi, Ghidini (36' st Uberti), Pinari, Minessi, Capone (36' st Rizza), Ragazzoni. A disp.: Mondello, Mafezzoni, Capoferri, Desiato, Coli, Bettinzoli. All.: Berardi.

ARBITRO: Nonnato di Rovigo.

ASSISTENTI: Covolan di Conegliano e Pretto di Vicenza.

RETI: 42' pt Capone (rig.), 6' st Enchisi, 9' st Pinardi, 13' st Ragazzoni, 24' st Barbatosta.

AMMONITI: Allievi, Pollini, Ghidini, Minessi, Carnesecchi, Mattioli, Riccardi.

ESPULSO: 48' st Pinardi.

CORIANO Ottava sconfitta su nove gare giocate in casa per il Tropical Coriano, che cede 3-2 alla Pro Palazzolo. Esordio vincente sulla panchina bresciana per Gaetano Bernardi, promosso dalle giovanili e sostituto di Didu, che ha chiesto e ottenuto l'esonero per trasferirsi sulla panchina del Chievo. Al 7' la prima occasione dell'incontro è per Minessi, ma il diagonale termina a lato. Al 27' traversa di Cristini, Pollini blocca poi sulla linea di porta. Reclama il Tropical sul capovolgimento di fronte per un atterramento in raea di Pacchioni. Al 42' Pollini in uscita atterra Minessi in area. Dagli undici metri Capone non sbaglia, ma il Tropical protesta perché l'azione del rigore è viziata da un fallo della squadra ospite. A inizio ripresa l'undici di Scardovi trova il pari al 54' grazie a Enchisi, bens ervito da Pacchioni. Passano tre minuti e la Pro Palazzolo raddoppia con una punizione di Pinardi. Al 58' Ragazzoni di testa firma il tris. La squadra di casa rimane in partita e accorcia con il neo entrato Barbatosta, con un colpo di testa ravvicinato. Nel recupero Pro Palazzolo in dieci per il doppio giallo di Pinari.