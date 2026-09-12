Tropical Coriano, la prima trasferta è con il Cittadella Vis Modena di Defrel

Di Maio senza Iacovoni lancia Palma dal primo minuto

Gregoire Defrel è l'uomo più atteso del Cittadella Vis Modena, che oggi ospita il Tropical Coriano per la seconda giornata di campionato. L'attaccante, con trascorsi in A e in B, è la punta di diamante dalla squadra modenese, allenata dal 35enne Mattia Gori, "vecchia" conoscenza del calcio romagnolo per la sua precoce carriera da tecnico iniziata nel 2017-2018 sulla panchina dell'Alfonsine. Defrel ha segnato all'esordio, da subentrato, ma la sua squadra è stata sconfitta 3-2 dalla Varesina. Oggi, davanti al proprio pubblico, i gialloblù cercheranno così il primo hurrà stagionale, ma il Tropical Coriano è pronto a vendere cara la pelle. Nonostante la rifondazione, post accordo con la federazione sammarinese, la partenza è stata buona: una vittoria e due pareggi tra coppa e campionato. Il tecnico Di Maio ha grattacapi più che altro per l'infermiera: si sono infatti fermati Manuzzi e Arlotti. Palma non è ancora pienamente in condizione, ma giocherà dal primo minuto, con Salicioni pronto a subentrare. Il tecnico rossoblù dovrà dosare le forze in vista del turno infrasettimanale di campionato. Mercoledì (16 settembre) è in programma la sfida casalinga al Lentigione, domenica (20 settembre) la trasferta sul campo dell'Oltrepò, poi i corianesi beneficeranno di due settimane di sosta per gli impegni dei sammarinesi in nazionale.

Tropical Coriano (4-2-3-1): Pazzini - Brisku, Cevoli, Rossi, Tosi - Capicchioni, Della Balda - Turola, Lazzari, Riccardi - Palma. A disp.: De Gori, Nastase, Cenci, Bugli, Antezza, Fraternali, Mini, Salicioni, Scapoli. All.: Di Maio.

Infortunati: Iacovoni, Pasolini, Tamagnini, Contadini, Manuzzi, Arlotti, Mancini.