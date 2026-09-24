Tropical Coriano, la sosta arriva col vento in poppa: il coraggio di Di Maio paga

Dieci sammarinesi in nazionale, record per una squadra del territorio: rinviate Solbiatese e Pontedera

Per il Tropical Coriano è arrivato il momento della sosta. La chiamata in nazionale di San Marino di dieci giocatori della rosa, record per una squadra del nostro territorio, ha come conseguenza il rinvio delle gare con Solbiatese e Pontedera, la prima in trasferta, la seconda al Grandi di Coriano. Dei due recuperi è stato fissato il secondo: mercoledì 15 ottobre, in mezzo alle due sfide domenicali con il Crema al Grandi e nel Lodigiano con il Sant'Angelo. Fino a domenica 11 ottobre niente partite, mentre in quella data i corianesi ritroveranno il Crema, un avversario non banale: nello scorso campionato il Tropical vinse entrambe le gare di regular season, per poi cedere all'avversario ai playout. La sosta è vissuta comunque con serenità, dopo la vittoria in casa dell'Oltrepò. I ragazzi di Di Maio avevano brillato in coppa - vittoria con il Montecchio e sconfitta ai rigori con il Sasso Marconi - per poi esordire in campionato con un buon pari, con il Varese. Le due sconfitte con Cittadella vis Modena e Lentigione, due avversarie di rango, potevano sfiduciare l'ambiente, ma il tecnico Di Maio è stato perfetto nella preparazione della trasferta pavese, anche dal punto di vista comunicativo, togliendo pressione ai suoi ragazzi. "Voglio la prestazione, poi i punti arriveranno con le prestazioni", aveva detto. Banalità? Tutt'altro. E a prescindere, non sono state banali le scelte di formazione per la partita con l'Oltrepò: una squadra offensiva, con Mancini in coppa con Capicchioni e tre giocatori offensivi (Mini, Lazzari, Turola) alle spalle di Palma. Il messaggio era chiaro: il Tropical non si sarebbe rintanato nel fortino, ma avrebbe approcciato in maniera aggressiva. Di Maio vuole una squadra che pressi alto e che in campo sia coraggiosa. Qualche scelta è stata "forzata" per le condizioni fisiche (Manuzzi infortunato e Antezza da gestire), ma l'aver consegnato le chiavi della squadra a un centrocampista come Capicchioni è un segnale: il nazionale sammarinese nasce come play, ma con il tempo si è specializzato come mezzala di proiezione offensiva. Il coraggio ha ripagato e proprio Capicchioni ha deciso la gara con un potente calcio di punizione. Dopo la sosta Di Maio conta di recuperare il centravanti Iacovoni e Manuzzi: per la salvezza serviranno alternative da schierare a partita in corso. Intanto sul fronte Under il Tropical può essere soddisfatto: i 2006 Brisku e Riccardi sono oramai "rodati", il portiere De Gori ha già disputato buone partite nella passata stagione, Della Balda è un jolly che si fa sempre trovare pronto, il recupero di Mancini è preziosissimo visto le qualità del centrocampista scuola Torino. Turola, Cenci, Mini, Bugli, Arlotti e Scapoli completano il "pacchetto" degli under pronto a crescere sotto la guida di Di Maio, tecnico giovane, ma con le idee molto chiare, non solo dal punto di vista comunicativo.