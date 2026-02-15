Altarimini

Tropical Coriano, l'aria del Neri galvanizza: battuto il Crema. Sprofondo San Marino

Il Tropical regola 2-1 il Crema con reti di Bellavista e Barbatosta. Shock San Marino: l'Unipomezia espugna il Calbi 4-0

Riccardo Giannini
15 febbraio 2026
Il Tropical Coriano sorride e grazie alla seconda vittoria consecutiva in casa sorpassa la Trevigliese, agganciando i playout All'andata i rossoblù di Scardovi sconfissero 2-1 il Crema a domicilio, oggi si sono ripetuti al Neri, talismano che sembra portar bene. Le reti di Bellavista e Barbatosta hanno frenato un avversario che lontano da casa aveva vinto le ultime tre gare senza prendere gol. È un Coriano che ha saputo anche rispondere all'emergenza Under, con gli infortuni di Pungelli, Elia Brisku e Riccardi (recuperato, si è fermato di nuovo nel riscaldamento), e andare oltre ai propri limiti offensivi. Tanto di cappello alla società del presidente Marzi: comunque vada, questo Coriano ha onorato la categoria.

Aria ben diversa invece, nel girone F, in casa San Marino. A Cattolica, contro l'Unipomezia, un'altra imbarcata per i Titani, che hanno resistito un tempo e poi hanno preso 4 reti: 0-4 il risultato finale. In sette partite con Ingenito in panchina sono arrivati 2 punti e 5 sconfitte con tre soli gol all'attivo e 19 subiti (!). Ma il tecnico non ha assolutamente colpe. Rinunciare a Meli, Gasperoni, Gulinatti, Visconti, Babbi - i cinque giocatori più forti della squadra, oltre ad Ale - non è stata una scelta lungimirante, a prescindere dalle motivazioni che la società ha avuto nel prendere le decisioni di mercato (e non solo), idem defenestrare i due under Useini e Lecchi (per non parlare di Filippo Fabbri...). Meli e Gasperoni sono stati messi fuori rosa questa settimana assieme a Pericolini (giocatore che non ha mai sfigurato), Shiba e Melloni. In organico mancano tre difensori centrali, un regista e alcuni giocatori non sembrano adatti alla categoria. Il mercato sul Titano non finisce mai, per la vittoria bisogna invece guardare al 30 novembre scorso, quando ancora c'era Malgrati in panchina.

