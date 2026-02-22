Tropical Coriano lotta, ma è sconfitto 2-1 dalla Pro Sesto

A segno Pacchioni su rigore

Pro Sesto - Tropical Coriano 2-1

PRO SESTO (4-4-2): Bongini - Meriggi, Anghileri, Montesanto, Valota - Clerici (25' st Polenghi), Pedone (33' st Abruzzese), Maspero, Stefanoni (43' st Bortolato) - Banfi (43' st Banse), Chillemi. A disp.: Lovato, Mapelli, Gallo, Rastelli, Samaden. All.: Angellotti.

TROPICAL CORIANO (4-3-3): Pollini - B.Brisku (34' st Capicchioni), Fabbri, Anastasi, Bellavista - Pasquini (13' st Malo), Danieli, Carnesecchi - Piermaria, Pacchioni, Barbatosta (13' st Enchisi). A disp.: De Gori, Moricoli, Franco, Omokaro, Imola, Bianchi. All.: Scardovi.

ARBITRO: Atanasov di Verona.

RETI: 12' pt Pedone, 42' st Banfi, 46' st Pacchioni (rig).

SESTO SAN GIOVANNI Il Tropical Coriano alza bandiera bianca in casa della Pro Sesto, al termine di una partita estremamente corretta, che ha vissuto momenti di equilibrio e altri in cui la squadra di casa ha tenuto in mano il pallino del gioco. Il verdetto è stato comunque in bilico fino al triplice fischio e non manca qualche rammarico, in casa Tropical, non solo per la rete annullata a Pacchioni.

Per la trasferta milanese, Scardovi conferma il 4-3-3 con Piermaria (2008) nel tridente offensivo, i padroni di casa schierano un 4-4-2 asimmetrico, affiancando Chillemi a Banfi. Buona partenza per entrambe le formazioni, Pedone lancia al volo Banfi oltre la linea difensiva corianese, ma è ottimo il recupero delle retroguardia ospite. Sull'altro versante è Piermaria a pungere con un sinistro di poco a lato. Al 9' gran lancio di Fabbri per Pacchioni, che di testa non riesce a coordinarsi da posizione favorevole, ne esce un campanile facile preda di Bongini. La gara si sblocca al 12': iniziativa di Stefanoni sulla sinistra, nasce un flipper in area che sfrutta Pedone, l'ex centrocampista scuola Milan si gira e di destro calcia al volo, con la palla che tocca il palo e si infila in rete, senza colpe per Pollini. Al 15' ghiotta occasione per Stefanoni, che di controbalzo con il destro mette a lato. Due minuti dopo lo scatenato Stefanoni crossa da sinistra, Chillemi di testa a botta sicura trova un salvataggio decisivo di Anastasi. Cresce la pressione dei biancoblu di casa: al 19' Chillemi serve all'indietro un pallone insidioso, sporcato da un difensore. Banfi in corsa mette alto dal limite dell'area. Il Coriano supera il momento di difficoltà e prova ad alzare il baricentro. La gara torna equilibrata, ma Bongini rimane sostanzialmente inoperoso.

A inizio ripresa si rende pericoloso ancora Stefanoni, ma la gara è equilibrata. Al 56' Stefanoni, sempre lui, crossa da sinistra per Chillemi, che dimenticato dalla difesa spreca clamorosamente mettendo di testa a lato. Al 59' Stefanoni rientra sul destro, il tiro a giro viene respinto con il volto da capitan Anastasi. Al 63' il solito Pedone serve Banfi, la girata velenosa costringe Pollini a una difficile deviazione. Un minuto dopo Carnesecchi al volo serve Pacchioni, che parte in posizione sospetta e poi inventa un pallonetto di destro sull'uscita di Bongini: il gol viene annullato. Brividi ancora per la Pro Sesto al 72', quando Bongini pasticcia su una traiettoria velenosa di Malo, l'estremo difensore perde la presa, ma la palla tocca la traversa e termina fuori. Al 79' è Chillemi a involarsi sulla sinistra, dopo aver vinto un rimpallo. Entrato in area, da posizione defilata, calcia di potenza, trovando l'attenta respinta di Pollini a mani aperte. All'87' la Pro Sesto raddoppia: Stefanoni affonda a sinistra, Chillemi riceve in area e prolunga rasoterra per Banfi, che con una splendida girata rasoterra infila l'angolino alla destra dell'incolpevole Pollini. La gara non è finita: proprio al 90' Pacchioni guadagna un rigore, che trasforma con sicurezza. I rossoblù di Scardovi non riescono nel recupero a trovare lo spunto decisivo. È una sconfitta, ma ancora una volta a testa alta.

Riccardo Giannini