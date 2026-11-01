Calcio D Tropical Coriano, l'ottobre da incubo è finalmente finito: adesso serve "resettare"

Di Maio pronto al cambio tattico: sarà 3-4-1-2

Un mese di ottobre da incubo e complicato nella gestione di campo: due settimane di stop con i giocatori sammarinesi in nazionale, altre due settimane con gare ogni 3 giorni. Il Tropical Coriano in cinque partite ha raccolto solo 1 punto e ne ha perse quattro di fila. Serve urgentemente un "reset", in primis sotto l'aspetto mentale: poi le gambe miglioreranno, con gli allenamenti e senza turni infrasettimanali. Di Maio mantiene giustamente serenità e fiducia e prepara un cambio tattico, anche in virtù dell'assenza di Cevoli: il 3-4-1-2/3-5-2, con un difensore in più per una fase difensiva più solida, Manuzzi confermato trequartista di incursione per sfruttare le sue qualità tecniche in area avversaria. Servono i gol, il Tropical ne ha fatti solamente 6 in 9 partite, 5 su calcio piazzato. A dicembre la società opererà sul mercato, ma al momento bisogna sfruttare le forze in rosa. Partendo dai due attaccanti "over" Palma e Iacovoni, mentre Tosi opererà nel ruolo forse a lui più congeniale di quinto di centrocampo. L'avversario odierno è la Correggese, squadra che tra le sue fila annovera l'ex di turno Barbatosta, in un attacco impreziosito dall'ex professionista Siligardi, il cui mancino è ancora capace di creare giocate decisive, quelle che sono mancate al Coriano per sbloccare o riagguantare gara perse di misura, in cui è sempre stato in partita. Ma alla fine contano i punti e al momento la classifica del Tropical è in rosso, anche nel confronto con la passata stagione: 5 punti contro i 6 conseguiti un anno fa con il binomio Terenzi-Scardovi.

Formazione Tropical Coriano (3-4-1-2): Pazzini; Brisku, Rossi, Pasolini; Cenci, Antezza, Mancini, Tosi; Manuzzi; Palma, Iacovoni. In panchina: De Gori, Nastase, Bugli, Della Balda, Mini, Lazzari, Turola, Salicioni, Scapoli. Allenatore: Di Maio.



Infortunati: Cevoli, Riccardi, Contadini, Pietrelli, Tamagnini, Arlotti.



Squalificato: Capicchioni.

