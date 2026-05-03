Tropical Coriano, missione playout con il Palazzolo. Il ds Terenzi: "Ci davano per spacciati a metà campionato"

Con una vittoria, rossoblu certi dei playout, altrimenti dipenderà dai risultati degli altri campi

Tre vittorie di fila senza subire gol e la possibilità di giocarsi i playout fino all'ultima giornata. La stagione del Tropical Coriano è arrivata all'epilogo, con la trasferta sul campo del Palazzolo, ma il primo obiettivo è stato raggiunto: la squadra ha affrontato il campionato di D a testa alta. "Non è tempo di bilanci - esordisce il ds Beppe Terenzi - ma è vero che il Coriano, nel suo piccolo, ha fatto il suo campionato con orgoglio, dignità e professionalità, a partire dalla società, passando poi per staff tecnico e giocatori. Abbiamo onorato la maglia in ogni partita".

Il raggiungimento degli spareggi salvezza non dipenderà solo dal Tropical Coriano, a meno che i ragazzi di Scardovi facciano poker e vincano anche sul campo del Palazzolo, ancora in lizza per i playoff. Ma i rossoblù nelle ultime tre partite hanno superato la diretta concorrente Imolese e due big come Pistoiese e Piacenza. "Ci proveremo fino in fondo, ci davano tutti per spacciati a metà campionato, per noi conquistare i playout sarebbe un grosso risultato. Non abbiamo mai fatto prima di quest'anno la categoria, la differenza con l'Eccellenza è enorme, abbiamo tastato con mano", sottolinea Terenzi. L'ambiente ci crede, ha fiducia, ma tiene i piedi per terra nel segno di un equilibrio che ha fatto la differenza: "Se siamo ancora qui a giocarsela, è per l'equilibrio mantenuto dalla società. Abbiamo passato momenti negativi, con 5 sconfitte di fila. Altri avrebbero esonerato l'allenatore, il ds. Invece tutti hanno creduto, sempre, nel lavoro iniziato nel giugno scorso, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza".

A proposito di allenatore, Scardovi aveva sottolineato più volte la crescita della squadra. Servivano meno distrazioni e concedere meno gol, perché il Tropical, nella fase offensiva, aveva sempre dato prova di pericolosità. Così sono arrivate tre vittorie senza subire gol, Malo si è sbloccato, Pacchioni ha raggiunto quota 12 nella classifica marcatori: "Non amo parlare dei singoli, ma Pacchioni è cresciuto tanto nel corso dell'anno grazie alle indicazioni del mister ed è diventato un giocatore più forte. Non è poco segnare 12 gol in una squadra che lotta per salvarsi. Malo è un ragazzo straordinario, si è messo a disposizione di tutti, ha fatto le sue panchine, ma non ha mai fiatato. Si fa trovare sempre pronto e ha un motore da Serie D, sicuramente". Hanno inciso tanto anche i rinforzi del mercato invernale, Danieli e Fabbri: con loro dall’inizio, forse il Coriano sarebbe già ai playout. “Ma a inizio dell’anno era difficile accaparrarsi giocatori come Danieli e Fabbri, che sono prime scelte. In corsa possiamo invece riuscirsi”, puntualizza Terenzi. Il tutto senza modificare il budget: “Lavoriamo tutti in maniera serie, consapevole e organizzata, con fiducia reciproca per migliorare e fare il bene del Coriano calcio”.