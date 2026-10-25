Calcio Serie D Tropical Coriano, dopo tre sconfitte di fila c'è l'Arconatese

Sfida salvezza al Grandi: fischio d'inizio alle 14.30

Tre partite in sette giorni, zero punti, due gol fatti e sei subiti. Il Tropical Coriano rallenta, non sfruttando il bonus dei due recuperi per risalire la china in classifica, e ora deve assorbire il contraccolpo psicologico. Oggi alle 14.30 al Grandi arriva l'Arconatese, squadra a sua volta invischiata nelle parti basse della classifica, con tre punti, gli stessi del Pontedera, a -2 dal Tropical. In estate l'Arconatese ha perso il talentuoso trequartista Scapinello, l'autore del gol decisivo a favore della Solbiatese nella gara di mercoledì con il Coriano, e ha da poco aggiunto all'organico il centravanti Francesco Doria. Il tecnico Roberto Di Maio abbassa la pressione sulla squadra: "Domani (oggi, ndr) non è la finale di Champions: abbiamo tante altre partite". Il tecnico evidenzia: "A parte la gara con il Sant'Angelo, abbiamo sempre fatto la partita e una buona prestazione. Anche a Solbiate. Dobbiamo trovare la scintilla che ci faccia cambiare questo momento no". Servirebbe anche un gol degli attaccanti: Iacovoni ha firmato la penultima rete corianese, al Pontedera, Palma è ancora a secco. Oggi dovrebbero partire titolari, con un dubbio sulla trequarti: Lazzari o Manuzzi? Se gioca quest'ultimo, Pietrelli titolare come mezzala. In difesa Cenci a destra e Brisku a fianco di Rossi.

Formazione Tropical Coriano (4-3-1-2): Pazzini - Cenci, Brisku, Rossi, Tosi; Capicchioni, Manuzzi, Mancini - Lazzari - Iacovoni, Palma. In panchina: De Gori, Pasolini, Antezza, Pietrelli, Bugli, Della Balda, Turola, Salicioni, Scapoli. All.: Di Maio.

Infortunati: Cevoli, Nastase, Arlotti, Tamagnini, Riccardi, Contadini.

Altri: Mini.