Tropical Coriano non si arrende: 2-0 all'Imolese. San Marino, pari beffa a Sora

Pacchioni e Malo trascinano il Tropical. San Marino da 0-2 a 2-2

Nel girone D di Serie D il Tropical Coriano vince lo scontro diretto con l'Imolese: al Grandi finisce 2-0 con gol del vantaggio al 44' a firma Pacchioni, che sale a quota 11 nella classifica marcatori. Al 97' il raddoppio di Malo. I corianesi rimangono terz'ultimi, ma avvicinano il Sasso Marconi, battuto dalla capolista Desenzano, e la stessa Imolese, ora rispettivamente a -3 e -6. Alle 19 si gioca Progresso-Correggese: il Progresso è 13esimo a +7 dal Coriano. Con un distacco superiore, non si gioca il playout e anche la terzultima retrocede.

Delusione invece in casa San Marino, che vede sfumare nel recupero la seconda vittoria consecutiva. Lo scontro diretto sul campo del Sora finisce 2-2: Titani avanti con Melloni al 45' e Gasperoni al 77', all'82' accorcia il 2008 Boglione. Al 95' il definitivo pareggio a firma dell'argentino Bolò. San Marino è in zona playout, ma il Sora rimane a -7. E domenica al Calbi arriva il forte Teramo, in lotta per la promozione.

Sora - San Marino 2-2

SORA (4-2-3-1): Laukzemis - Cugola (1’ st Bolo), Ferrari, Siciliano (9’ st Speranza), Filì - Pecchia, Biral (29’ st Tatti) - Bittante, Stampete, Contegno (21’ st Boglione) - Antoci (9’ st Stano). A disp.: Galbiati, Dini, Fontana, Velasquez. All.: Lancia.

SAN MARINO (4-3-3): Meli - Pericolini, Shiba, Ale, Brighi - Golfarelli (38’ st Mussoni), Di Palma (28’ st Milazzo), Corigliano - Gasperoni (46’ st Silvestri), Melloni (17’ st Della Salandra), Rubino (21’ st Cum). A disp.: Coletta, Muteba, Seye, Sambou. All.: Biagioni.

ARBITRO: Rinaldi di Novi Ligure.

MARCATORI: 46’ pt Melloni, 32’ st Gasperoni, 38' st Boglione, 49’ st Bolo (rig.).

AMMONITI: Bittante, Meli, Ale, Corigliano, Milazzo.