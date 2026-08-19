Tropical Coriano, ora si entra nel vivo: giovedì la presentazione, domenica la coppa

Al Grandi domenica c'è il K-Sport Montecchio Gallo

Domani (giovedì 20 agosto), alle 21, presso il circolo tennis di Coriano, il Tropical si presenta ufficialmente a tifosi e appassionati. L'appuntamento vedrà protagonisti non solo i ragazzi della prima squadra, ripescata in D, ma anche tutti gli atleti del settore giovanile. Saranno presentati anche gli staff tecnici. È conto alla rovescia, quindi, per l'inizio di stagione: domenica prossima (23 agosto) si fa subito sul serio, alle 20.30, al Grandi di Coriano, arriva il K-Sport Montecchio Gallo per il primo turno di Coppa. Di Maio avrà a disposizione i due nuovi acquisti, i 2008 Cenci e Turola. La domenica successiva sarà invece tempo di campionato: i rossoblù ospiteranno al Grandi il Varese, nobile decaduta del nostro calcio.