Calcio Serie D Tropical Coriano, sosta ancora amara: la Casatese espugna il Grandi (0-2)

Con un gol per tempo la squadra ospite si regala i tre punti

Tropical Coriano - Casatese 0-2

TROPICAL CORIANO (3-4-1-2): Pazzini - Brisku, Antezza, Pasolini - Cenci (27' st Scapoli), Capicchioni (17' st Pietrelli), Mancini (17' st Turola), Tosi (33' st Contadini) - Manuzzi - Iacovoni, Palma (17' st Lazzari). A disp.: De Gori, Cevoli, Della Balda, Tamagnini. All.: Di Maio.

CASATESE (4-4-2): D'Errico - Adenyo, Carminati, Geddo, Corno (24' st Bertoni) - Losa, Menny (33' st Montesano), Itraloni (39' st Garavello), Diana (18' st Crotti) - Mungari (20' st Goffi), Isella. A disp.: Merolla, Sartorelli, Meleddu, Citterio. All.: Commisso.

ARBITRO: CIfra di Latina.

RETI: 14' pt Mungari, 13' st Menni.

AMMONITI: Diana, Corno, Capicchioni, Tosi, Lazzari.

CORIANO Sosta ancora indigesta al Tropical: la Casatese con un gol per tempo espugna il Grandi. Tra i locali da segnalare il ritorno in campo di Contadini dopo un lungo infortunio. In avvio si rende pericoloso Capicchioni: destro da fuori area, il portiere scuola Milan D'Errico, classe 2008, si distende e respinge. Ospiti in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Mungari, che schiaccia in rete il cross da sinistra di Diana. Al 17' su corner Antezza si libera sul secondo palo, colpo di testa velleitario. Tre minuti dopo D'Errico salva tutto: il portiere respinge il tiro a botta sicura di Palma. Al 31' cross da destra di Brisku, Iacovoni cade nel contatto con un difensore, Palma gira al volo mettendo alto. A inizio ripresa Manuzzi sfiora il palo con un sinistro dal limite dell'area. L'episodio chiave al 58': Iacovoni verticalizza per Palma che si allarga e serve al centro, senza trovare un compagno. Sulla ripartenza il tiro di Menni, deviato da un difensore, infila Pazzini. Al 79' il Tropical protesta per un atterramento in area di Lazzari. È l'ultimo sussulto della gara, che si chiude con il successo ospite.