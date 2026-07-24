Tropical Coriano, speranze di ripescaggio in D: ecco il colpo Antezza. Il punto su rosa e mercato

Pazzini tra i pali, Rossi, Cevoli, Tosi e Pasolini in difesa, Lazzari e Capicchioni a centrocampo

Il Tropical Coriano potrebbe essere ripescato in Serie D. Prima di tutto servono due slot liberi e in questo momento i rumors riguardano le difficoltà di Nardò e Fasano. Uno slot sarebbe a favore di una società retrocessa in Eccellenza e in questo momento, come fino a qualche settimana fa (ma questa volta..sul rettangolo verde), il destino dei rossoblù riminesi dipende da quello dei rossoblù dell'Imolese. In pratica il Tropical subentrerebbe al posto dell'Imolese nella graduatoria per i ripescaggi, a causa di un'anomalia rilevata nella domanda di ripescaggio presentata dalla società del neo presidente Tarantino. Il verdetto definitivo arriverà martedì prossimo (28 luglio), quando si esprimerà la CovisoD, ma sul punto Tarantino ha precisato in una nota: "In merito alle notizie relative alla domanda di ripescaggio dell'Imolese Football Club, desidero ribadire che la società ha svolto l'intera procedura nei tempi e nelle modalità previste dalla Figc. A causa delle tempistiche legate al decreto di trasferimento del ramo sportivo e al completamento della nuova affiliazione federale, il titolo sportivo ci è stato confermato soltanto alle ore 13:20 dell'8 luglio, lasciandoci appena 40 minuti per perfezionare la domanda di ripescaggio. Nonostante ciò, grazie al lavoro preventivo e alla grande professionalità dei nostri collaboratori, tutta la documentazione è stata presentata correttamente entro i termini stabiliti". Imolese in attesa, come spiega il presidente Tarantino, ma "con la consapevolezza che la nostra posizione in graduatoria risulta favorevole. Continuiamo ad attendere con fiducia e serenità la decisione definitiva, certi di aver operato con serietà, trasparenza e nel pieno rispetto delle regole".

Andiamo dunque alle certezze del campo. Come noto, all'inizio dell'estate si è consumato il divorzio tra la Federazione Sammarinese Gioco Calcio e il Pietracuta. La squadra rossoblù ha conquistato la salvezza ai playout, grazie anche al cambio in panchina: il ct della nazionale Cevoli ha lasciato l'incarico e il suo sostituto, Massimo Zanini, ha guidato il Pietracuta alla salvezza, prendendo una squadra oramai vicina alla retrocessione diretta. Così il board pietracutese ha deciso di interrompere la collaborazione con la Federazione sammarinese, che ha trovato un nuovo partner: il Tropical Coriano. Come ds è stato scelto Matteo Guiducci, tra gli uomini chiave del ciclo vincente della Virtus Acquaviva nel campionato interno sammarinese, mentre in panchina è stato scelto Roberto Di Maio, ex calciatore professionista e allenatore della San Marino Academy under 22.

Tropical Coriano: l'attuale rosa

Il primo obiettivo per Guiducci è ricostruire praticamente tutta la rosa, che sarà caratterizzata da un alto numero di giocatori sammarinesi. Non il portiere, che è verucchiese: un big come Pazzini, che non ha bisogno di presentazioni. La difesa prende forma con i centrali Michele Cevoli e Dante Rossi (confermato), il jolly mancino Tosi, che Di Maio dovrebbe impiegare terzino sinistro del 4-3-3. Pasolini, mancino impiegabile come centrale o come terzino, e il 2006 Delbianco, terzino di fascia sinistra, completano per ora il reparto, mentre il secondo portiere è il 2007 ex Sammaurese Filippo Pericoli. Mancano dunque i due terzini di fascia destra e un centrale di piede destro.

A centrocampo il colpo grosso è rappresentato da Stefano Antezza, classe 1996 con trascorsi nel vivaio della Juventus, 72 presenze in C e 80 presenze in D: nasce come playmaker davanti alla difesa, ma negli ultimi anni ha arretrato il suo raggio d'azione. In rosa ci sono altri due giocatori sammarinesi che rappresentano una garanzia dal punto di vista tecnico: il regista Capicchioni e la mezzala offensiva Lazzari. Ai due ex Pietracuta si affiancano per ora due 2007, Enea Della Balda e Giulio Maria Bugli. In attacco per ora sono arrivati tre under: l'ex Rimini Mattia Mini, 2006, e due 2008, l'esterno offensivo-trequartista Leone Arlotti, anch'egli ex giovanili biancorosse, e la seconda punta Simone Tamagnini. In più due over, entrambi esterni offensivi: il 2005 ex Urbania Francesco Fraternali e il 2002 Andrea Contadini, classe 2002, che dovrà recuperare da un infortunio, ma che in Eccellenza ha dimostrato di poter fare tranquillamente la differenza. In pratica, tra metà campo e prima linea, mancano ancora circa quattro giocatori. Ma con il ripescaggio in D, qualche piano andrà rivisto. Dovranno infatti giocare obbligatoriamente, dal primo minuto, tre under: un 2006, un 2007 e un 2008.