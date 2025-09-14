Tropical Coriano, storica prima al Grandi in D: arriva l'ambiziosa Correggese

Il tecnico Scardovi recupera Bartoli e Cannino

Matricola contro matricola, il Tropical Coriano sfida la Correggese: per i rossoblù di Scardovi oggi (domenica 14 settembre) è la prima al Grandi in Serie D, contro un avversario che ha già calcato questi campi. Allenata da Maurizio Domizzi, che da giocatore ebbe una lunga carriera tra i professionisti anche in massima serie, la Correggese si schiera con un offensivo 3-4-3 per sfruttare le qualità dei suoi uomini d'attacco: capitan Silingardi, Errichiello, Arrondini e Barbuti. In difesa il leader è Carini, protagonista a Modena negli anni della B. L'esordio della Correggese, davanti al proprio pubblico, si è concluso con una sconfitta 2-1 di fronte al forte Cittadella Vis Modena. Per il Tropical Coriano invece un pari 2-2, a Pontedera, che ha lasciato mille rimpianti: il Tuttocuoio ha infatti strappato il punto segnando il gol del definitivo 2-2 nel recupero del secondo tempo. Servirà più attenzione, ma è l'inevitabile dazio da pagare per il salto di categoria. Contro la Correggese Scardovi può ripresentare l'undici di domenica, ma se Cannino dovesse essere pronto per giocare dal primo minuto, allora spazio al 3-4-1-2 con Enchisi a lasciar spazio al difensore siciliano, e conferma degli Under Pungelli, Bellavista ed Evaristi. Davanti al trio formato dal trequartista Scarponi a supporto di Pacchioni e Barbatosta, galvanizzato dallo splendido gol rifilato al Tuttocuoio, il primo del Tropical nel campionato di D. L'ex Rimini sogna un gol decisivo davanti al pubblico del Grandi, per scrivere un'altra pagina di storia (ri.gia).