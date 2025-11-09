Tropical Coriano, terzo k.o.: Rovato Vertovese battuto 2-1
Apre le marcature Pacchioni su rigore, poi la rimonta degli avversari nella ripresa con una doppietta di Bertuzzi
Tropical Coriano - Rovato Vertovese 1-2
TROPICAL CORIANO (3-5-2): Pollini; Brisku, Cannino, Rossi (Moricoli); Pungelli, Carnesecchi, Danieli, Enchisi (Pasquini), Bellavista (Vinci); Pacchioni (41' pt Scarponi), Barbatosta. A disp.: De Gori, Omokaro, Anastasi, Bartoli, Franco. All.: Scardovi.
ROVATO VERTOVESE (3-4-2-1): Offredi; Gauli, Suardi, Vallisa (41' st Basani); Bertuzzi (37' st Chiggiato), Lleshaj, Sangiorgi (39' pt Catteneo), Scidone; Signoroni (47' st Faggiano), Kasa; Messedaglia (37' st Pelamatti).
A disp.: Villa, Basani, Kante, Faggiano, Lazzaroni, Bertazzoli. All.: Belotti.
ARBITRO: Panici di Aprilia.
RETI: 32' pt Pacchioni (rig.), 7' st e 9' st Bertuzzi.
AMMONITI: Lleshaj, Carnesecchi.
ESPULSI: Cannino.
CORIANO Terza sconfitta consecutiva per il Tropical Coriano, rimontato dal solido Rovato Vertovese. Parte bene la squadra di casa: al 12' filtrante di Bellavista per Enchisi che si fa però murare dall'esperto portiere Offedi, bravo a respingere. Al quarto d'oro Messedaglia prova a scaldare i guanti di Pollini, ma il tiro è debole, facile la parata del portiere. Al 23' interessante ripartenza del Tropical, i locali sono in vantaggio numerico, 3 contro 2, ma il tiro di Barbatosta viene respinto da uno dei difensori. L'errore non demoralizza la squadra di Scardovi, che due minuti dopo ci riprova con Pacchioni, che di testa mette alto. Al 32' Barbatosta apre per Bellavista, che viene atterrato in area. Pacchioni dal dischetto non sbaglia. Poco prima di lasciare il campo per infortunio, ancora Pacchioni ci prova sugli sviluppi di un angolo, ma il tiro non inquadra il bersaglio. Dopo un ottimo primo tempo, il Tropical cede: in avvio di ripresa micidiale uno-due ospite, a segno al 52' con un gran diagonale di Bertuzzi, che poi fa il bis due minuti dopo sorprendendo Pollini da fuori area. Flebile la reazione della squadra di Scardovi: al 58' Scarponi calcia alto dal limite. Al 75' il Coriano rimane in dieci per l'espulsione di Cannino, reo di un fallo da ultimo uomo. Nel finale generoso forcing dei locali, all'84' Vinci calcia al volo sfiorando il palo.