Calcio Serie D Tropical Coriano, momento no: altra sconfitta con l'Arconatese (1-2)

Quarta sconfitta nelle ultime cinque per i ragazzi allenati da Di Maio, decide il neo acquisto Doria

Tropical Coriano - Arconatese 1-2

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2) De Gori - Cenci, Rossi, Pasolini, Tosi - Capicchioni, Antezza (13' st Pietrelli), Lazzari (13' st Palma) - Manuzzi (35' st Mancini) - Iacovoni, Scapoli (1' st Turola). A disp.: Pazzini, Brisku, Della Balda, Bugli, Salicioni. All.: Di Maio.

ARCONATESE (4-2-3-1) Bochicchio - Tirapelle, Bernardi, Bigolin, Menegazzo - Cavagna, Alberton (13' st Mancosu, 45' st Russo) - Infrano (20' st Magrini), Doria, Belloli (20' st Luoni) - Guerrisi (13' st Ortelli). A disp.: Constant, Zocco Ramazzo, Orellana Cruz, Nigro. All.: Livieri.

ARBITRO Lena di Treviso

MARCATORI 12' pt Belloli, 36' pt Manuzzi (rig.), 37' st Doria (rig).

AMMONITI: Lazzari, Iacovoni, Tosi, Pasolini, Cenci, Capicchioni, Cavagna, Menegazzo.

CORIANO Il Tropical Coriano esce sconfitto per la quarta volta di fila, chiudendo il tour de force di 5 partite in 14 giorni con un solo punto, quello conquistato con il Crema. Fa festa l'Arconatese, che raggiunge quota 6 in classifica, scavalcando il Tropical, fermo a 5. Gli oroblù trovano subito il gol al 12', con un gran tiro a giro di Belloli che supera De Gori. Il Tropical reagisce, prende in mano il pallino del gioco e al 36' guadagna con Iacovoni il rigore del pareggio: Manuzzi trasforma. Il Coriano ci crede e a fine tempo sfiora due volte, su angolo, il gol del 2-1. A inizio ripresa Turola manca la deviazione a tu per tu con il portiere dell'Arconatese, che cerca di colpire in ripartenza. All'82' arriva il rigore del vantaggio ospite, trasformato da Doria, che da qualche settimana si è unito al gruppo. Terminato il tour de force con i recuperi, per il Tropical è necessario tirare una riga e resettare per ritrovare fiducia e risultati.