Tropical Coriano, terzo successo su tre in amichevole: battuto il Riccione

Decide una doppietta di Pacchioni (2-0)

RICCIONE: Barbanti, Gabriele, Labudiak (1' st Della Rosa), Serafini (26' st Difino), Giunchi, Sottile, Bellavista (30' st Greco), Mussoni, Tonini (1' st Pasolini), Ambrosini (1' st Polverelli), F.Imola (26' st Pierri). A disp.: Bevoni, Fraternali, Rinaldi, Groppi. All.: Bucci.



TROPICAL CORIANO: Pollini (1' st De Gori), Moricoli (31' st Bianchi), Evaristi (1' st Omokaro), Pasquini (12' st Franco) Anastasi (1' st Rossi), Pungelli (22' st Bufi), Carnesecchi (1' st Fabbri), Enchisi (1' st Mancini), Pacchioni, Scarponi (34' st N.Imola), Vinci (1' st Barbatosta). All.: Scardovi.



RETI: 29' pt rig. e 16' st Pacchioni.



RICCIONE Terza amichevole e terzo successo per il Tropical Coriano, che regola il Riccione allenato dall'ex di turno Bucci grazie a una doppietta di Pacchioni. Scardovi sceglie il 4-3-1-2 con Scarponi alle spalle delle punte Pacchioni e Vinci, gli Under scelti sono Pungelli, che affianca Anastasi al centro della difesa, e il terzino sinistro Luca Evaristi. Bucci risponde con il 4-2-3-1: Sottile e Giunchi formano la coppia di centrali, con Gabriele e Labudiak terzini, nel tridente dei trequartisti Ambrosini è a sinistra, con Mussoni alle spalle di Tonini. Al 4' prima occasione per la squadra di casa, che con Ambrosini impegna Pollini alla respinta. Al 15' ancora Ambrosini pericoloso: l'ex Rimini aggancia al limite e calcia di sinistro, Pollini vola miracolosamente a togliere il pallone da sotto la traversa. Replica il Tropical al 21': Carnesecchi di sinistro, Barbanti si distende e devia in corner. Al 28' Pacchioni sfrutta un'incomprensione tra Barbanti e un difensore, l'attaccante viene atterrato in area e trasforma il rigore del vantaggio. Al 40' cross di Moricoli da destra e colpo di testa a lato dello stesso Pacchioni, sempre più protagonista. Nella ripresa il Tropical passa al 4-2-3-1, con Mancini esterno offensivo destro e Barbatosta sull'altra fascia. Al 52' Moricoli, spostato a sinistra con l'ingresso di Omokaro a destra, calcia da fuori, tiro di poco a lato. Al 61' Pacchioni raddoppia di testa, sfruttando il cross dalla bandierina di Fabbri. Poi prosegue la girandola di cambi e le gambe pesanti per il caldo e la preparazione si fa sentire. Il Tropical cresce, il Riccione sarà protagonista del prossimo campionato di Promozione.