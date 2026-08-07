Tropical Coriano, tra i candidati per l'attacco c'è l'ex San Marino Melloni

Al gruppo si è unito anche Bryan Brisku, in rosa già lo scorso anno

Dopo il ripescaggio in D, avvenuto in settimana, il Tropical Coriano torna sul mercato per potenziare la rosa. La priorità è rappresentata dall'acquisto di due centravanti. Un candidato forte è Lorenzo Melloni, classe 2000, lo scorso anno a San Marino. Il faentino era dell'Imolese, ma con i rossoblù fuori dalla quarta serie, tutto è in discussione e i rossoblù corianesi potrebbero affondare il colpo. Dal ds Guiducci non arrivano conferme, in questi giorni di febbrile lavoro per consegnare a mister Di Maio la rosa per il prossimo campionato. Al gruppo si è unito Bryan Brisku, classe 2006, già al Tropical un anno fa: il difensore può operare come centrale o come terzino destro. Il gruppo degli Under deve essere "rimpolpato" visto che in categoria sono obbligatori un 2006, un 2007 e un 2008. Sul fronte 2006 ci sono l'attaccante esterno Mini, Brisku e il terzino sinistro Delbianco. La "caccia" ai 2007 e 2008 è aperta.