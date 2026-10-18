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Tropical Coriano, trasferta amara a Lodi: il Sant'Angelo passa 2-0

Decidono le reti di Cominetti e Guerrini.

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
18 ottobre 2026 18:40
Tropical Coriano, trasferta amara a Lodi: il Sant'Angelo passa 2-0 - Tropical Coriano
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S. Angelo-Tropical Coriano 2-0

Reti: 14' su rig. Cominetti, 77' Guerrini.

S. ANGELO: Leoni, Rigo, Bernardini, Cominetti (82' Dalcerri), Nechita, Mavrommatis (78' Pavesi), Premoli (73' Adamo), Pizzi, Guerrini (90+4' Grandinetti), Maltoni, Daqoune (64' Prinelli). A disp.: Maglieri, Garatti, Albertoli, Niculae. All.: Di Lauri.

TROPICAL CORIANO: Pazzini, Brisku (57' Cenci), Tosi, Manuzzi, Nastase, Rossi, Della Balda (57' Turola), Pietrelli (78' Salicioni), Iacovoni, Lazzari (46' Capicchioni), Arlotti (61' Scapoli). A disp.: De Gori, Pasolini, Mancini, Antezza. All.: Semprini (Di Maio squalificato).

Arbitro: Puntel di Tolmezzo

Note: ammoniti Rigo, Premoli, Maltoni, Rossi, Lazzari, Capicchioni, Scapoli.

SANT'ANGELO LODIGIANO Seconda sconfitta consecutiva per il Tropical Coriano, decidono le reti di Cominetti e Guerrini. A procurare il rigore del vantaggio è l'attaccante forlivese Emanuele Maltoni, strattonato in area. Cominetti batte Pazzini. Il raddoppio al 77' con Guerrini che sfrutta l'assist ancora di Maltoni. Il Tropical torna in campo mercoledì: al Grandi c'è la Solbiatese.

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