Tropical Coriano, prima storica vittoria in D al Grandi: battuta la Trevigliese 1-0

Decide Pacchioni, i rossoblù a -1 dalla Trevigliese e dalla zona playout

Tropical Coriano - Trevigliese 1-0

TROPICAL CORIANO: De Gori, E.Brisku (42' st Piermaria), Moricoli (42' st Bellavista), Fabbri, Malo (40' st Barbatosta), Anastasi, Pasquini, Enchisi, Pacchioni, Danieli, Capicchioni (17' st B.Brisku). A disp.: Pollini, Rossi, Bianchi, Imola, Gambuti. All.: Scardovi.

TREVIGLIESE: Maccherini, Delcarro, Rubagotti (28' pt Brambilla), Caporali, Ottini (21' st Sharma), Cortinovis, Montalbano, Nchama, De Respinis (21' st Gaye), Ciarmoli (1' st Pesenti), Ortelli (29' st Vinzioli). A disp.: Bersanetti, Romani, De Gradi, Cretti. All.: Mangone.

ARBITRO: Coppola di Castellamare di Stabia.

ASSISTENTI: Di Minico di Ariano Irpino e Stotani di Viterbo.

AMMONITI: Danieli, Ottini, Montalbano, B.Brisku, Pesenti, Mangone, Enchisi, Bellavista.

CORIANO Il Tropical Coriano continua a credere nella salvezza. Lo fa conquistando la prima storica vittoria in D al Grandi, superando 1-0 la Trevigliese, ultima squadra della zona playout. I ragazzi di Scardovi raggiungono quota 15, a -1 dai bergamaschi. A decidere la gara odierna è un gol al 25' di Pacchioni, bravo in scivolata a sfruttare un'iniziativa di Malo. Da segnalare un legno per parte, quello del Tropical colpito da Pasquini a inizio ripresa. Portano bene le nuove maglie rosse, con scacchi bianco-rossi e bordature blu, omaggio alla Croazia 1996, indossate per la prima volta oggi: una divisa ideata dal nostro Riccardo Giannini, giornalista di Radio Bruno, altarimini.it e Corriere Romagna, e dal grafico David Pellegrini.