"Troppa prudenza, servono soldi per scuola e strade": centrodestra critico sul bilancio provinciale

“Prendiamo atto di conti formalmente in ordine – dichiarano i consiglieri – ma riteniamo che questo risultato non sia sufficiente"

I consiglieri provinciali Stefano Campisi e Flavio Mauro (Fratelli d’Italia) e Leonardo Bindi e Veronica Pontis (Lega) hanno espresso voto contrario all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025 della Provincia di Rimini.

“Prendiamo atto di conti formalmente in ordine – dichiarano i consiglieri – ma riteniamo che questo risultato non sia sufficiente. La fotografia che emerge è quella di un ente prudente, ma poco incisivo rispetto alle reali esigenze del territorio”.

Nel rendiconto si evidenzia infatti un avanzo libero di circa 5,7 milioni di euro che, secondo i consiglieri, “avrebbe potuto e dovuto essere destinato con maggiore decisione alla manutenzione delle scuole e delle strade provinciali, ambiti che continuano a rappresentare priorità assolute per cittadini e amministratori locali”. A ciò si aggiunge un incremento delle entrate pari a circa 1,8 milioni di euro derivanti da RcAuto e Ipt. “Risorse importanti – proseguono i consiglieri – che non trovano però un corrispondente impiego in interventi concreti sul territorio”.

Per i consiglieri del centrodestra, è eccessivo anche lo stanziamento di quasi 2 milioni di euro per il fondo per contenziosi: “Uno stanziamento rilevante che, pur comprensibile sotto il profilo prudenziale, conferma un approccio eccessivamente difensivo dell’amministrazione”.

“Serviva maggiore coraggio nelle scelte per trasformare i numeri positivi in risposte tangibili per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture provinciali. Per queste ragioni abbiamo votato contro”, chiosano i consiglieri.